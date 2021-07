Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Spolier Alert: विराट से पैसों से भरा सूटकेस लेगी सई, हो जाएगी चौहान हाउस से गायब Sai will be out of the house for the whole night on her birthday in Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin: नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आएशा सिंह स्टारर सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' के अगले एपिसोड में सई मुसीबतों से घिरने वाली है। देखना होगा कि इस बार वो बच पाएगी या नहीं?