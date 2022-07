Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Star Aishwarya Sharma and Neil Bhatt New Car: सीरियल गुम है किसी के प्यार (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin ) में स्टार नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा टीवी के उन स्टार्स में से एक हैं जो कि अक्सर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। समय समय पर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ट्रोलर्स के निशाने पर आ जाते हैं। इसी बीच नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा एक बार फिर से फैंस के बीच लाइमलाइट बटोर रहे हैं। दरअसल शादी के कुछ समय बाद ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने अपने घर पर एक नए मेहमान का स्वागत किया है। Also Read - Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein 26 July 2022: विराट का बच्चा लेकर भागेगी पाखी, सई भी होगी प्रेग्नेंट

आप अपना दिमाग लगाना शुरू करें उससे पहले ही हम आपको बताना चाहते हैं कि नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने नई कार खरीद ली है। कुछ समय पहले ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा ने सोशल मीडिया पर फैंस को इस बात की जानकारी दी है। सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में'(Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) की पाखी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में अपनी नई कार की तस्वीरें शेयर की हैं।

अपनी नई कार में बैठकर ऐश्वर्या शर्मा जमकर उछलती नजर आईं। इसी बीच ऐश्वर्या शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की है। अपनी नई कार के बारे में बात करते हुए ऐश्वर्या शर्मा ने लिखा, मीट माई धन्नो... जब आपकी मेहनत रंग लाती है तो ऐसा लगता है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। नील भट्ट का भी शुक्रिया...। हर बार नील भट्ट (Neil Bhatt) मेरे साथ थे। नील भट्ट मुझे बहुत प्यार करते हैं। इतना साथ देने के लिए थैंक यू मेरे मटर पनीर...। लव यू...।

देखें नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की तस्वीरें -

अपनी कार के साथ ऐश्वर्या शर्मा ने सास ससुर के साथ जमकर पोज दिए। तस्वीरों में ऐश्वर्या शर्मा काफी खुश लग रही हैं। वहीं नील भट्ट भी अपनी नई कार को देखकर फूले नहीं समां रहे हैं। फैंस ने तो अभी से नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा को कार खरीदने की बधाई देनी शुरू कर दी है। यही वजह है जो कुछ समय में ही नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई हैं।