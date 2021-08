Ghum Hain Kisikey Pyaar Meiin: Rekha के बाद शो इस बॉलीवुड एक्टर की होगी धांसू एंट्री? आने वाला है बड़ा ट्विस्ट

Randhir Kapoor To be Seen in Ghum Hain Kisikey Pyaar Meiin: बॉलीवुड इंडस्ट्री की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) इन दिनों टीवी सीरियल 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hain Kisikey Pyaar Meiin) को लेकर चर्चा में हैं। बीते दिनों ही मेकर्स ने रेखा को लेकर एक प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में रेखा ने सभी दर्शकों का ध्यान ओर खींचा है। रिपोर्ट्स की मानें, रेखा की एंट्री के बाद इस सीरियल में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) की एंट्री होने जा रही है। Also Read - TRP List 17th Week 2021: Karan Kundrra की एंट्री से बढ़ी Yeh Rishta Kya Kehlata Hai की रेटिंग, नम्बर 1 शो की गद्दी से उतरी Anupamaa?

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माता अगले प्रोमो के लिए एक और लीजेंड रणधीर कपूर को लेने के लिए आंतरिक चर्चा कर रहे हैं। रेखा और रणधीर कपूर की एंट्री के बाद शो में मेकर्स एक बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मेकर्स शो में क्या नया मोड़ लेकर आने वाले हैं।

हाल ही 'गुम है किसी के प्यार में' सीरियल में सम्राट की एंट्री हो चुकी है। सम्राट की एंट्री के बाद शो को देखने का मजा और भी दोगुना हो गया है। इस सीरियल में आयशा शर्मा (Ayesha Singh) सई के किरदार में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी ओर नील भट्ट (Neil Bhatt) शो में आईपीएस ऑफिसर विराट की भूमिका में हैं। 'गुम है किसी के प्यार में' (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) में सम्राट की एंट्री के बाद एक नया मोड़ आ चुका है। बता दें, सम्राट की शादी इस सीरियल में पत्रलेखा (Aiswarya Sharma) से हुई थी। शादी के दूसरे दिन ही सम्राट पत्रलेखा को छोड़कर चला गया था।