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कैसे खत्म हुई कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा की दुश्मनी? 10 साल बाद लगाया भांजे को गले, कहा- '14 साल का वनवास खत्म'

Govinda Family Dispute: बॉलीवुड स्टार गोविंदा उनकी पत्नी सुनीता आहूजा और भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच का विवाद किसी से भी छुपा नहीं है, लेकिन करीब 10 साल बाद अब इस दुश्मनी पर पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है.

By: Sadhna Mishra  |  Published: April 15, 2026 6:21 PM IST

कैसे खत्म हुई कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा की दुश्मनी? 10 साल बाद लगाया भांजे को गले, कहा- '14 साल का वनवास खत्म'
खत्म हुईं सुनीता आहूजा और कृष्णा अभिषेक के बीच की दूरियां

Sunita Ahuja And Krushna Abhishek Dispute Ends: बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे कड़वी और चर्चित पारिवारिक लड़ाई आखिरकार अब खत्म होती नजर आ रही है. हम बात कर रहे हैं एक्टर गोविंदा (Govinda) उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक (Krushna Abhishek) के बीच सालों से चल रहे विवाद की. हालांकि, अब दोनों परिवारों के बीच दूरियां मिटती दिखाई दे रही हैं. आइए जानते हैं ऐसा कैसे हुआ...

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दरअसल, पॉपुलर रियलिटी कुकिंग कॉमेडी शो 'लाफ्टर शेफ' के सीजन 3 (Laughter Chef 3) के सेट पर अपकमिंग एपिसोड की शूटिंग पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. जहां कृष्णा अभिषेक, सुनीता आहूजा और कश्मीरा शाह एक साथ नजर आ रहे हैं और सिर्फ नजर ही नहीं आ रहे हैं बल्कि तीनों साथ में पोज देते भी दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान सुनीता कंफर्म करती नजर आ रही हैं कि, उनके बीच के विवाद खत्म हो गए हैं. उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया (Krushna Abhishek-Sunita Ahuja Viral Video) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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कैसे खत्म हुई कृष्णा और मामी सुनीता की दुश्मनी?

'लाफ्टर शेफ' के सेट से सामने आए वीडियो में कृष्णा अभिषेक की खुशी साफ देखने को मिल रही है. क्लिप में कृष्णा कहते हैं, 'आज सबसे बड़ा दिन है, मामी आई आज बहुत बड़ा सरप्राइज था हम दोनों को ही नहीं पता था कि, आने वाली हैं और इनका धन्यवाद की इन्होंने सेट पर आने के लिए हां कहा. तो जितने मसाले मीडिया में पिछले 10-12 सालों से आएं हैं आज साथ में आकर हमने उसको खत्म कर दिया.'

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'14 साल का वनवास खत्म हुआ'

मामी सुनीता आहूजा इस दौरान कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह को भी गले लगाते नजर आ रही हैं. वीडियो में सुनीता ने कंफर्म किया कि, उनके और कृष्णा के बीच की दूरियां खत्म हो गई हैं. उन्होंने कहा कि, '14 साल का वनवास खत्म हुआ' और इसके बाद वो कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा गले लगा लेती हैं और तीनों खूब हंसी-मजाक करते हैं.

कब-कैसे और क्यों हुआ था कृष्णा-सुनीता के बीच विवाद?

आपको बता दें कि, कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा के बीच का ये विवाद साल 2016 में शुरू हुआ था, जिसने आगे चलकर एक पारिवारिक विवाद का रूप ले लिया. वहीं इस मनमुटाव के बीच कश्मीरा शाह के कमेंट्स ने आग में घी डालने का काम किया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि, मामी सुनीता बात करना तो दूर कृष्णा और कश्मीरा की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थीं.

दरअसल, साल 2016 में एक कॉमेडी शो में कृष्णा अभिषेक ने अपने मामा गोविंदा का मजाक उड़ाया था, जो गोविंदा और सुनीता आहूजा दोनों को ही पसंद नहीं आया और इसकी बाद दोनों के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी. वहीं इस दूरी को विवाद में बदलने का काम कश्मीरा शाह के एक कमेंट ने कर दिया, जिसमें कश्मीरा ने कहा था, 'पैसे के लिए नाचने वाले लोग' और इस बयान को सुनीता ने गोविंदा पर निशाना माना और उन्होंने कश्मीरा को खराब बहू तक कहा था. जिसके बाद से दोनों परिवार के बीच एक ऐसी खाई बन गई थी, जिसे देखकर इसका भरना नामुकिन लगता था.

दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थीं सुनीता

गौरतलब है कि, विवाद के बीच सुनीता आहूजा ने कई बार इंटरव्यूज और रियलिटी शोज के मंच पर खुद कहा था कि, वो कभी भी कृष्णा अभिषेक से बात नहीं करेंगी और न ही उनका चेहरा देखना चाहती हैं. हालांकि, साल 2024 में कपिल शर्मा के शो पर गोविंदा और कृष्णा के बीच सुलह हो गई और वो दोनों शो पर गले मिले. इसके बाद साल 2025 में एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने भी कहा कि, अब झगड़ा खत्म हो गया है और वह बच्चों से नाराज नहीं रह सकती. वहीं इस बीच अब उनका ये वीडियो आया है, जिससे अब पूरी तरह साफ हो गया है कि, गोविंदा के परिवार में चल रहा सालों से ये विवाद अब खत्म हो गया है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।...और पढ़ें
Tags Govinda Kashmera Shah Krushna Abhishek Laughter Chef Sunita Ahuja