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Video: 62 साल के गोविंदा ने शिल्पा शेट्टी संग किया फ्लर्ट, 'बोले- 15-20 साल पहले...'

Govinda And Shilpa Shetty Video: गोविंदा और शिल्पा शेट्टी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो मे कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' के दौरान एक्टर ने एक्ट्रेस से फ्लर्ट किया है.

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By: Shashikant Mishra | Published: August 3, 2026 1:49 PM IST
Video: 62 साल के गोविंदा ने शिल्पा शेट्टी संग किया फ्लर्ट, 'बोले- 15-20 साल पहले...'

शो 'मां है ना' के फिनाले में गोविंदा ने हिस्सा लिया.

टीवी से लेकर ओटीटी पर हमेशा कोई ना कोई रियलिटी शो आता ही रहता है. इन दिनों भी कई रियलिटी शोज आ रहे हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं. इनमें से एक कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' (Maa Hai Na) लोगों का ध्यान खींच रहा है और इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस शो को बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) होस्ट कर रही थीं और बीती 2 अगस्त को इसका ग्रैंड फिनाले थे. इस मौके पर बॉलीवुड स्टार गोविंदा (Govinda) पहुंचे थे और फिनाले में चार चांद लगा दिए. शो 'मां है ना' के ग्रैंड फिनाले में गोविंदा ने शिल्पा शेट्टी के साथ फ्लर्ट किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं कि एक्टर ने ऐसा क्या कहा है.

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शो 'मां है ना' के फिनाले में गोविंदा ने मचाया धमाल

जीटीवी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' के ग्रैंड फिनाले से जुड़ा वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदा ने कहा, 'ये शो नहीं है, ये शो का बाप है. मैं शिल्पा के शो देखा करता हूं लेकिन वो मुझे किसी शो में अच्छी नहीं लगती है. ये पहला शो है जो खाने का है और मुझे शिल्पा अच्छी लग रही है.' इसके बाद गोविंदा किचन में खाना बनाते हैं. इस दौरान शिल्पा शेट्टी ने कहा, 'मैं इंप्रेस हो गई हूं.' इस पर गोविंदा ने कहा, 'यही इम्प्रेस 15-20 साल पहले हो गई होती तो आज उधर नहीं खड़ी होती.'इतना बोलकर गोविंदा शरमा जाते हैं और शिल्पा शेट्टी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती हैं. गौरतलब है कि गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने कई मूवीज में भी काम किया है और दोनों की जोड़ी काफी पसंद किया गया है. वहीं, रियल लाइफ में दोनों स्टार्स के बीच जबरदस्त बॉन्डिंग है.

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कुशल तंवर बने शो 'मां है ना' के विनर

बताते चलें कि कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना ने भी हिस्सा लिया था. शो के ग्रैंड फिनाले में गोविंदा अपनी पत्नी की जगह बेटी को सपोर्ट करने के लिए आए थे. बताते चलें कि शो 'मां है ना' गुल्लू (कुशल तंवर) ने अपनी मां के साथ जीता है. कुशल तंवर की बात करें तो वह रियलिटी शो के स्टार हैं. इससे पहले वह कई रियलिटी शोज जीत चुके हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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