Guneet Sharma to enter in Tera Yaar Hoon Main: टीवी सीरियल 'तेरा यार हूं मैं' (Tera Yaar Hoon Main) अपने ट्विस्ट और टर्न्स के लिए काफी लोकप्रिय है। हर हफ्ते इस शो में तमाम तरह के ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। जल्द ही इस शो में एक धमाकेदार एंट्री होने वाली है। जी हां इस सीरियल में आज रात ही एक्टर गुनीत शर्मा की एंट्री होने वाली है। गुनीत की एंट्री से इस सीरियल को देखने वालों का मजा दोगुना होने वाला है। सब टीवी के शो 'अलादीन- नाम तो सुना होगा' में अपने किरदार के लिए लोकप्रियता हासिल करने के बाद, एक्टर गुनीत शर्मा अपने नए शो 'तेरा यार हूं मैं' (Tera Yaar Hoon Main) के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

गुनीत इस शो में एक हरियाणवी कॉलेज के लड़के की भूमिका निभाते नजर आएंगे। इस शो को आज एक साल पूरा हो गया है और शो में शर्मा की एंट्री के साथ दर्शकों को ढेर सारे मस्ती भरे ड्रामा मोमेंट्स देखने को मिलेंगे।

कुल मिलाकर यह सभी के लिए एक एक्शन पैक ड्रामा मनोरंजन होगा । 'तेरा यार हूं मैं' की टीम को ज्वॉइन करने से पहले गुनीत शर्मा काफी एक्साइटेड हैं। उनका कहना है, मेरा किरदार हुड्डा कॉलेज में नई एंट्री लेगा।, जहां मुख्य कलाकार ऋषभ और बेरी पढ़ते हैं। हुड्डा एक हरियाणवी जाट लड़का है जो बहुत ही मस्ती करने वाला और मस्तीखोर है। लेकिन साथ ही, वह लोगों से लड़ने के लिए कारण ढूंढता है। दर्शक मुझे मुख्य किरदारों की रैगिंग करते देखेंगे। इससे शो में भरपूर मनोरंजन होगा। मुझे यकीन है कि दर्शकों को इस हरियाणवी अहंकारी जट लड़के की नई प्रविष्टि निश्चित रूप से पसंद आएगी।'

गुनीत शर्मा ने ये भी बताया है कि उनके चरित्र के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस करैक्टर में कही तरह की लेयर्स हैं। इससे कहानी में कई ट्विस्ट आएंगे। फिलहाल तो आप कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप 'तेरा यार हूं मैं' के अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं?