Will Harshad Chopda-Pranali Rathod Enter In Bigg Boss 17: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ लीड रोल निभा रहे हैं। दोनों सीरियल में अक्षरा और अभिमन्यु के रोल में छा गए हैं। फैंस इन दोनों को ही काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ (Pranali Rathod) सीरियल छोड़ने वाले हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरियल में जल्द ही जनरेशन लीप आने वाला है, जिस वजह इन दोनों की सीरियल से छुट्टी होने वाली है। अब दावा किया जा रहा है कि प्रणाली राठौड़ और हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) ये रिश्ता क्या कहलाता है के बाद सीधा बिग बॉस 17 में नजर आएंगे, जिससे बिग बॉस की टीआरपी को काफी फायदा मिलेगा। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में लीप के बाद Karan Kundrra-शहीर शेख में से किसकी होगी एंट्री? हो गया खुलासा

जय सोनी को किया गया अप्रोच

दरअसल, कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 के मेकर्स ने ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आए जय सोनी को अप्रोच किया है। जय ने सीरियल में अभिनव का रोल निभाया था, जिसकी मौत के साथ चैप्टर भी खत्म कर दिया। जय सोनी अभी किसी भी सीरियल की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। कई फैन पेज के मुताबिक, जय सोनी को बिग बॉस के मेकर्स शो में लाना चाहते हैं। इन दिनों एक्टर की मेकर्स से बातचीत चल रही है। हालांकि, मेकर्स और भी एक्टर्स को अप्रोच कर रहे हैं। इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ के पास भी मेकर्स जा सकते हैं। दोनों अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को अलविदा कहेंगे, तो आने वाले दिनों में फ्री रहेंगे। इस वजह से वह बिग बॉस के ऑफर के बारे में सोच सकते हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अक्षु-अभि की सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी मुस्कान, सीरियल में जल्द आएंगे ये 8 ट्विस्ट

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss 17 Khabri (@biggboss17.tazakhabar)

रिलेशनशिप की उठ चुकी है अफवाह

बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर्षद चोपड़ा और प्रणाली राठौड़ पति-पत्नी का रोल निभा रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में दोनों का नाम एक साथ जोड़ा जाता है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि प्रणाली और हर्षद एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि, इन दिनों ही इन अफवाहों को झूठा बताया है। प्रणाली ने एक बार हर्षद चोपड़ा के साथ इंस्टा लाइव किया था, जिसमें एक्ट्रेस ने बताया था कि वह दोनों सिर्फ दोस्त हैं। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai में लीप के बाद ये अभिनेता निभाएगा मेन लीड का किरदार, होगी कई कलाकारों की एंट्री?