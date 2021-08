Indian Idol 12: Anu Malik ने इजरायली राष्ट्रगान से चोरी किया ये देशभक्ति गाना? वायरल क्लिप शेयर कर लोगों ने उड़ाई धज्जियां

सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के जज और दिग्गज म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक (Anu Malik) आए दिन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। कभी मीटू के आरोपों को लेकर तो कभी शो में अपनी ओवरएक्टिंग को लेकर। रविवार शाम से अनु मलिक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इस बार वजह एकदम चौंकाने वाली है। अनु मलिक पर इजरायल के राष्ट्रगान की धुन से गाना चोरी करने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि अनु मलिक ने अपना कंपोज किया हुआ गाना 'मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन' इजरायली राष्ट्रगान से लिया है। Also Read - Indian Idol 12 फिनाले से पहले मेकर्स का शॉकिंग फैसला, Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal पर पड़ेगा असर

दरअसल रविवार को इजरायली जिमनास्ट अर्टेम डोल्गोप्याट ने गोल्ड मेडल जीता। जब उन्हें पॉडियम पर गोल्ड मेडल दिया गया तो परंपरा के तहत इजरायल का राष्ट्रगान भी बजाया गया। बस यहीं से लोगों ने उस धुन तो पकड़ लिया। ये धुन साल 1996 में आई अजय देवगन की फिल्म 'दिलजले' के देशभक्ति गाने 'मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन' से हूबहू मिलती है। इस फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने अनु मलिक की जमकर क्लास लगाई है। देखिए वो वायरल धुन...

VIDEO: #ISR's national anthem, "Hatikvah," is played in Tokyo as the Israeli flag is raised in honor of gymnast Artem Dolgopyat, who just won the country's second-ever #Olympics gold medal. ??? pic.twitter.com/IonEylUxlA — Avi Mayer (@AviMayer) August 1, 2021

लोगों का कहना है कि बॉलीवुड में क्रिएटिविटी के नाम पर केवल चोरी करना ही बचा है। एक शख्स ने लिखा कि अगर इंटरनेट ना होता तो शायद आज के 10 साल बाद भी हम अनु मलिक के गाने को असली गाना मानते। वहीं एक दूसरे शख्स ने लिखा कि अनु मलिक ने तो कमाल कर दिया है। इजरायल के गोल्ड जीतने पर लोग भारत को भी बधाई दे रहे हैं। देखिए लोगों के ट्वीट्स...

Israel won their second ever Gold at Olympics and Indians ended up remembering Anu Malik ? — Rahul Roushan (@rahulroushan) August 1, 2021

The National anthem tune has some familiarity to the Indian song.. Mera Mulk Mera Desh?? Or is it just me? https://t.co/mwf2IzoKR0 — Maya (@Sharanyashettyy) August 1, 2021

No it is not just you. 100% true. I can't get over it. Anu Malik actually copied the Israeli national anthem for one of his songs! Utha le re baba ?? WDTT https://t.co/GvXdvlusyu — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) August 1, 2021

Anu Malik just simply didn't copy Israel national anthem in 1996 film diljale song. It needs years or reaserch and analysis to find out which country isn't going to win medals for years. Visionary man. — EngiNerd. (@mainbhiengineer) August 1, 2021

So Anu Malik didn’t spare even Israeli national anthem while copying tune for Diljale’s Mera Mulk Mera Desh in 1996 Thanks to internet we now know thispic.twitter.com/LtQMyU5dp2 — Monica (@TrulyMonica) August 1, 2021

Anu Malik copied the National Anthem of Israel ? I saw the clip yesterday and thought to myself, “ Ohh, the Israel anthem seems so familiar”. Bollywood you never seem to surprise me. https://t.co/iTKqOiNVSR — SHIPRA JHA (@SHIPRAJHA1) August 1, 2021

If there is an Olympic of plagiarism, Anu Malik will win Gold. — Nimit Jain (@jainnimit) August 2, 2021

Public to anu Malik "are your other songs original"?

Le #AnuMalik pic.twitter.com/y5jUzgeTxt — SURYɅ (@Suryasaharan) August 2, 2021

वैसे अनु मलिक के गाने की शुरुआती धुन इजरायल के राष्ट्रगान 'हतिक्वाह' (Hatikvah) की धुन से मिलती है। वैसे अनु मलिक पर पहले भी कई बार गाना और गाने के लिए धुन चोरी करने के आरोप लगते रहे हैं। वैसे आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और सुनते जाइए अनु मलिक का कंपोज किया ये गाना...