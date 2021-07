Aamir Khan और Kiran Rao के तलाक की खबरों पर Hina Khan ने दिया शॉकिंग रिएक्शन, बोलीं 'आपने ऐसे क्यों...'

Hina Khan Gave Reaction on Aamir Khan and Kiran Rao's divorce: बीते दिन बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) और किरण राव (Kiran Rao) के तलाक की खबरों ने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ऐसे में बॉलीवुड से लेकर टीवी के ज्यादातर सेलेब्स अपने विचार साझा कर रहे हैं। हाल ही में टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) ने भी आमिर खान और किरण राव के तलाक की घोषणा पर रिएक्शन दिया है। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि इस खबर के बाद उनका दिल टूट गया है। Also Read - Aamir Khan-Kiran Rao तलाक मामले में कूदीं Kangana Ranaut, बोलीं ‘बच्चा हमेशा मुसलमान ही क्यों...’

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' एक्ट्रेस ने एक पपराजी द्वारा बनाई गई एक पोस्ट साझा की और अपने विचार व्यक्त किए। उसने कुछ दिल टूटने वाली इमोजी भी शेयर की और लिखा, 'सबसे अच्छा बनने के लिए सबसे बुरे से कैसे निपटना है, यह सीखना चाहिए। आप दोनों को शुभकामनाएं।' हिना ने बताया कि सबसे बुरे से कैसे निपटना है इसके लिए आपको सबसे अच्छा बनना सीखना चाहिए। उन्होंने आखिरकार आमिर और किरण को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

आमिर खान और किरण राव की शादी 2005 में हुई थी। उनकी शादी को 15 साल हो चुके थे और वे 9 साल के बेटे आजाद के माता-पिता हैं। आमिर और किरण आपसी सहमती के बाद अलग हुए हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो आने वाले समय में एक साथ अपने बेटे की परवरिश करेंगे। यहीं नहीं वो दोनों अपने प्रोजेक्ट्स पर भी एक साथ ही काम करते रहेंगे। Also Read - Rakhi Sawant की वजह से हुआ Aamir Khan-Kiran Rao का तलाक!! अदाकारा ने किया अटपटा दावा

हिना खान हाल ही में रिलीज हुए गाने 'बारिश बन जाना' में नजर आई थीं। इस गाने में एक्ट्रेस के साथ शहीर शेख नजर आए थे। गाने को दर्शकों ने काफी पसंद किया है।