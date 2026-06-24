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Hina Khan का केतन मर्डर केस पर फूटा गुस्सा, बोलीं- 'जान लेना ज्यादा आसान है, सच्चाई को...'

Hina Khan On Ketan Murder Case: देश में इस समय पुणे के केतन अग्रवाल के मर्डर केस की हर तरफ बातें हो रही हैं. एक्ट्रेस हिना खान ने इस हत्याकांड पर प्रतिक्रिया दी है. आइए बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

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By: Shashikant Mishra | Published: June 24, 2026 5:54 PM IST
Hina Khan का केतन मर्डर केस पर फूटा गुस्सा, बोलीं- 'जान लेना ज्यादा आसान है, सच्चाई को...'

हिना खान ने दिया सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है.

पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ ही अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं. वह अक्सर किसी भी मुद्दे पर अपनी राय जाहिर करती हैं. इस समय देश में पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस (Ketan Murder Case) पर बात हो रही हैं. इस हत्याकांड पर लोग भड़क रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं. अब हिना खान का केतन अग्रवाल मर्डर केस पर गुस्सा फूटा है. उनका कहना है कि आज के समय में किसी की जान लेना कितना आसान हो गया है. आइए बताते हैं कि हिना खान ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है.

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हिना खान ने शेयर किया पोस्ट

पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हाल ही में हत्या कर दी गई. उनका हत्या का आरोप मंगेतर सिया गोयल और उनके प्रेमी पर लगा है. बताया जा रहा है कि सिया गोयल ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी है. इस मामले को लेकर आम से लेकर खास लोग रिएक्शन दे रहे हैं और हैरानी जता रहे हैं. अब एक्ट्रेस हिना खान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. हिना खान ने लिखा है, 'आज के टाइम में सच सुनना और सच कहना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग किसी की जान लेने को भी तैयार हैं. ऐसा लगता है कि किसी की जान लेना ज्यादा आसन है, सच्चाई को स्वीकार करने के मुकाबले. तुम उसे छोड़ सकती थीं, बस एक सच बोलकर और अपनी जिंदगी किसी के साथ भी जा सकती थी. क्यो? अफसोस.' हिना खान के अलावा एक्ट्रेस आंचल खुराना ने इस हत्याकांड पर गुस्सा जाहिर किया है. उनका कहना है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो माता-पिता को बोल देते, मंगेतर को बोल देते. इतना दम नहीं था कि किसी को बोल देते लेकिन मर्डर करना सही समझा.

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केतन अग्रवाल का ये है मामला

बताते चलें कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी फाइनल थी और दोनों की सगाई हो चुकी थी. ये दोनों 18 जून को लोहगढ़ किले पर घूमने गए थे. इस दौरान केतन अग्रवाल 400 फीट गहरी खाई में गिर गया. पुणे की ग्रामीण पुलिस पहले इसे एक हादसा मान रही थी लेकिन बाद में सामने आया कि ये सिया गोयल की साजिश है. उसने अपने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

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Shashikant Mishra

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी गलियारों में रहने वाले कई सितारों का इंटरव्यू किया है. इन्होंने राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स में काम किया है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली है.

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