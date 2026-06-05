Shilpa Shinde के तेवर देखकर भड़कीं Hina Khan, कर ली 'भाभीजी' को जेल भेजने की तैयारी?

Hina Khan hits back on Shilpa Shinde over false sexual harassment claim: भाभी जी घर पर है में धमाल मचा रहीं अदाकारा शिल्पा शिंदे ने हाल ही में हिना खान को जवाब दिया था. इसी बीच हिना खान ने शिल्पा शिंदे को करारा जवाब दे डाला है.

Shilpa Shinde के तेवर देखकर भड़कीं Hina Khan

Hina Khan hits back on Shilpa Shinde false sexual harassment claim: अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) ने भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट में बात करते हुए बड़े खुलासे किए थे. शिल्पा शिंदे ने दावा किया था कि उन्होंने सीरियल भाभी जी घर पर हैं (Bhabhi Ji Ghar Par Hai) के प्रोड्यूसर पर झूठे छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे. ये बयान सामने आने के बाद हिना खान शिल्पा शिंदे के पीछे पड़ गई थीं. अपनी इंस्टा स्टोरी पर हिना खान ने शिल्पा शिंदे को जमकर जलील किया था. हालांकि इस दौरान हिना खान ने किसी का नाम नहीं लिया था. जिसके बाद शिल्पा शिंदे ने एक वीडियो शेयर करके हिना खान को धमकी दी थी. हिना खान से शिल्पा शिंदे ने कहा था कि उनका नाम लेकर फेम बटोरने की कोशिश न की जाए. इसी बीच हिना खान ने एक बार फिर से शिल्पा शिंदे पर निशाना साध डाला है. आपको जानकर हैरानी होगी कि हिना खान ने तो शिल्पा शिंदे को जेल भेजने की तैयारी कर ली है.

हिना खान ने जमाने के सामने लिखी ये बात

अपनी इंस्टा स्टोरी पर शिल्पा शिंदे का नाम लिए बिना हिना खान ने लिखा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया... उन सभी लोगों को आपको छोड़ देना चाहिए जिन्होंने क्राइम करने के बाद अपना गुनाह कुबूल किया है. कम से कम उन लोगों में हिम्मत तो थी. वो फाइटर हैं. कम से कम उन लोगों ने अपना सच तो कुबूल किया. जब वो लोग गुनाह कर रहे थे तब किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया. हिना खान की इंस्टा स्टोरी से साफ पत चलता है कि वो किसी का नाम न लेते हुए शिल्पा शिंदे पर निशाना साध रही हैं. हिना खान ने जिस तरह से सारे मिनिस्टर्स का नाम लिया है, इससे पता चलता है कि वो शिल्पा शिंदे का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हैं.

शिल्पा शिंदे ने क्या कही थी बात?

हिना खान के कमेंट वायरल होते ही शिल्पा शिंदे भड़क गई थीं. शिल्पा शिंदे ने बिना देर किए एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में शिल्पा शिंदे कहती दिखीं थीं, लोग मेरे नाम पर पब्लिसिटी गेन करना कब बंद करेंगे. पता नहीं कब बंद होगा ये... चलती ट्रेन में मत चढ़िए आप... चोट लग जाएगी. आपके पास पब्लिसिटी पाने के लिए अपनी बीमारियां हैं, घर के लोगों की ज डेथ हुई है वो भी है, तो आपको शिल्पा शिंदे क्यों चाहिए. इस वीडियो के जवाब में हिना खान ने ये रिएक्शन दिया है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…