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'वो सूपर्नखा...' Hina Khan के बारे में ये क्या बोल गईं रोजलिन खान, जमाने के सामने बताया 'तीखी मिर्ची' Exclusive

Rozlyn Khan called Hina Khan as Ramayana's Surpanakha: हाल ही में रोजलिन खान ने हिना खान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है रोजलिन खान ने बातों ही बातों में अपनी दुश्मन हिना खान की तुलना सूपर्नखा से कर डाली है.

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By: Shivani Duksh | Published: July 30, 2026 1:07 PM IST
'वो सूपर्नखा...' Hina Khan के बारे में ये क्या बोल गईं रोजलिन खान, जमाने के सामने बताया 'तीखी मिर्ची' Exclusive

'वो सूपर्नखा...' Hina Khan के बारे में ये क्या बोल गईं रोजलिन खान

Rozlyn Khan called Hina Khan as Ramayana's Surpanakha: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor), यश (Yash), रवि दुबे और साई पल्लवी ने सोशल मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया है. इनकी फिल्म रामायण का टीजर रिलीज हो चुका है. जमानेभर में इस फिल्म के बारे में बात हो रही है. अब ऐसे में टीवी और बॉलीवुड सितारे इस फिल्म के बारे में बात न करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हाल ही में जानी-मानी मॉडल और अदाकारा रोजलिन खान ने रामायण की कास्ट के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो वो रामायण में किस सितारे को कौन सा किरदार देतीं. इस सवाल के जवाब की आड़ में रोजलिन खान (Rozlyn Khan) एक तगड़ा बयान दे डाला है. उन्होंने बता दिया है कि रामायण की कास्ट के लिए उनकी क्या पसंद है और इस लिस्ट में हिना खान (Hina Khan) का नामभी शामिल है. जब रोजलिन खान से पूछा गया कि राम और सीता कौन बन सकते हैं.

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हिना खान को सूपर्नखा बोल बैठीं रोजलिन

इस सवाल का जवाब देते हुए रोजलिन खान ने बॉलीवुड लाइफ से कहा, टीवी में कोई सितारा नहीं है जो राम और सीता का किरदार निभा सके. अगर बॉलीवुड को कहें तो मेरे पास नाम है. मैं अमिताभ बच्चन और रेखा को राम और सीता के किरदारों में देखना चाहती हूं. अमिताभ बच्चन और रेखा साथ में कमाल लगते हैं, राम सीता के तौर पर अमिताभ बच्चन और रेखा शानदार लगेंगे. जिसके बाद सूपर्नखा का जिक्र होते ही रोजलिन खान को हिना खान की याद आ गई. रोजलिन खान ने कहा, सूपर्नखा के लिए तो एक ही नाम परफेक्ट है और वो है हिना खान... ये बात सच है कि सूपर्नखा और हिना खान की उम्र में थोड़ा अंतर है लेकिन मुझे यकीन है कि सूपर्नखा के किरदार में वो कमाल लगेंगी. वो तीखी मिर्च की तरह है. ये रोल तो उनको ही मिलना चाहिए.

रोजलिन ने किसे बनाया रावण?

जिसके बाद रोजलिन खान ने बताया कि रावण का किरदार किसे निभाा चाहिए. इस सवाल के जवाब में रोजलिन खान ने कहा, रावण के किरदार के लिए प्रकाश राज क नाम सही रहेगा. वैसे तो वो आजकल गलत चीजों की वजह से सुर्खियों में हैं लेकिन वो एक्टर कमाल के हैं. कहा गलत नहीं होगा कि ये बयान देकर रोजलिन खान ने हंगाम मचा दिया है. रोजलिन खान को पता है कि कहां क्या बोलना है. जब भी मौका मिलता है रोजलिन खान हिना खान को सबक सिखाने का मौका हाथ से नहीं जाने देती हैं. इस बार भी उन्होंने यही किया है.

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Shivani Duksh

Shivani Duksh

नमस्कार... मैं शिवानी बीते कई सालों से पत्रकारिता के जरिए अपने विचार आप तक पहुंचा रही हूं. टीवी की मसालेदार खबरों पर चील की तरह नजर रखना मुझे पसंद है. अगर आप भी ऐसी ही चटपटी खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो बने रहिए बॉलीवुड लाइफ हिंदी के साथ...

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