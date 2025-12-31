ENG हिन्दी
'फिजिकल इंटिमेसी जरूरी..' Hina Khan ने पति रॉकी जायसवाल संग सक्सेसफुल रिश्ते का बताया सीक्रेट, आप भी करें फॉलो

Hina Khan Revealed Secret Of Her Relationship: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पति रॉकी जायसवाल के साथ अपने सफल रिश्ते का सीक्रेट बताया है.

By: Kavita  |  Published: December 31, 2025 5:06 PM IST

'फिजिकल इंटिमेसी जरूरी..' Hina Khan ने पति रॉकी जायसवाल संग सक्सेसफुल रिश्ते का बताया सीक्रेट, आप भी करें फॉलो

Hina Khan Revealed Secret Of Her Relationship: हिना खान टीवी की टॉप एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से टीआरपी पर राज किया था. हिना खान के करियर के साथ साथ लव लाइफ भी काफी सक्सेसफुल रही है. हिना खान ने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी की. रॉकी और हिना ने लंबे समय तक डेटिंग लाइफ को एन्जॉय किया और उन्होंने शादी ऐसे वक्त में की, जब हिना खान कैंसर का सामना कर रही थीं. इस वजह से रॉकी की जमकर तारीफ हुई. अब हिना ने रॉकी जायसवाल संग अपने सफल रिश्ता का मंत्र बताया है.

हिना खान ने बताया सफल रिश्ते का मंत्र

हिना खान (Hina Khan) ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने और रॉकी के रिश्ते का सीक्रेट बताया है. हिना ने अपने पोस्ट के जरिए बताया कि रॉकी और वह पिछले 13 साल से साथ है और रॉकी उन्हें 13 साल से ही अलग अलग तरीके से स्पेशल फील करवाने में लगे हुए हैं. हिना ने बताया कि रॉकी के प्यार जताने का तरीका बीते 10 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है. यह उनकी लव लैंग्वेज है. रॉकी दुनिया के अलग अलग हिस्से में ट्रेवल करते हैं लेकिन वह जहां भी जाते हैं, वहां जाने से पहले एक्ट्रेस के लिए छोटे छोटे लव नोट छोड़ते हैं, जिससे उनके बीच की केमिस्ट्री बनी रहती है.

रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी पर बोलीं हिना खान

हिना खान ने आगे बताया कि जब आपका पति आपकी मेहनत को अच्छी तरह समझता है और वह आपको शिद्दत की तरह प्यार करता हैवो भी हर गुजरते वक्त के साथ... तो वो एहसास आपके लिए बहुत ज्यादा खास बन जाता है. हिना ने बताया कि उन्हें और रॉकी को साथ में 13 साल हो गए हैं लेकिन आज भी 13 सालों बाद उन दोनों के बीच प्यार और सम्मान कभी कम नहीं हुआ है. हिना ने इसके बाद बताया कि जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है तो फिजिकल इंटीमेसी पीछे चली जाती है. इसके कई कारण होते हैं, जिसमें काम का दबाव, डिस्टेंस रिलेशनशिप, हेल्थ, हार्मोनल बदलाव और जिम्मेदारियां शामिल हैं. फिजिकल इंटीमेसी भी जरूरी है ये समय के साथ रिश्ते में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है.

हिना ने बताए अपने और रॉकी के अच्छे और बुरे दौर

हिना खान ने बताया कि ये एक रिश्ते को आगे बढ़ाने वाली चीज है. हर हाल में साथ निभाने की इच्छा और आपसी समझ. रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है. आप एक रिश्ते में जो देते हैं वही आपको मिलता है. उन्होंने रॉकी के साथ रिश्ते में अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे हैं, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार और सम्मान कभी कम नहीं हुआ है. हिना ने आखिर में बताया कि प्यार जताने के लिए बड़े बड़े मौकों की जरूरत नहीं. छोटी छोटी कोशिश ही बहुत है.

