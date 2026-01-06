ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • TV
  • 'सांस नहीं ले पा रही...', अचानक बिगड़ी कैंसर सर्वाइवर Hina Khan की तबीयत, एक्ट्रेस की हालत...

'सांस नहीं ले पा रही...', अचानक बिगड़ी कैंसर सर्वाइवर Hina Khan की तबीयत, एक्ट्रेस की हालत जान चिंता में पड़े फैंस

Hina Khan Health Update: हिना खान ने अपने सोशल मीडिया के लेटेस्ट पोस्ट में खराब तबीयत का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने इसकी वजह का खुलासा भी किया है. आइए आपको वो पोस्ट दिखाते हैं.

By: Kavita  |  Published: January 6, 2026 1:01 PM IST

'सांस नहीं ले पा रही...', अचानक बिगड़ी कैंसर सर्वाइवर Hina Khan की तबीयत, एक्ट्रेस की हालत जान चिंता में पड़े फैंस

Hina Khan Health Update: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कैंसर का सामना किया है. एक्ट्रेस ने समय समय पर अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बताया और इससे होने वाली परेशानियों का जिक्र किया. इस वजह से हिना खान की हेल्थ की चिंता फैंस को काफी ज्यादा होती है. वहीं, अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है. उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से भी एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में बताई है. आइए आपको हिना खान की तबीयत के बारे में बताते हैं और इसके कारण का भी खुलासा करते हैं.

Also Read
वेकेशन पर हिना खान ने शॉर्ट्स में फ्लॉन्ट किए टोंड लेग्स, फोटोज देख फैंस बोले- 'गॉर्जियस'

हिना खान हुईं बीमार

हिना खान (Hina Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ का खुलासा किया है और बताया है कि कैसे इन दिनों उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हिना खान ने बताया कि मुंबई में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ रही है. उन्हें प्रदूषण की वजह से सास लेने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'क्या हो रहा है ये. मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही हूं. इसने मेरी बाहर की गतिविधियों को भी कम कर दिया है. लगातार खांसी, सुबह-सुबह भी हालत काफी खराब है.' बता दें कि हिना खान की इंस्टाग्राम स्टोरी में साफ दिख रहा है कि मुंबई का एक्यूआई स्तर 209 था. उन्होंने मुंबई एयर क्वालिटी को चेक करके स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

Also Read
हिना खान के इस बयान से कृति खरबंदा का हुआ था पारा हाई, टीवी क्वीन को दे डाली थी 2 थप्पड़ मारने की धमकी

TRENDING NOW

हिना खान ने झेला कैंसर

बता दें कि हिना खान ब्रेस्ट कैंसर का सामना कर चुकी हैं. साल 2024 में उन्होंने कैंसर की बीमारी का खुलासा किया. उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. हालांकि, हिना ने बीमारी के दौरान भी काम जारी रखा. वह लगातार कीमोथेरेपी ले रही थीं. इस दौरान उन्हें अपने शरीर में काफी बदलाव देखने को मिला. कीमोथेरेपी की वजह से हिना खान के बाल झड़ने लगे थे और इसी वजह से एक्ट्रेस ने अपने सारे बाल निकाल दिए थे. इस मौके के वीडियो ने फैंस को इमोशनल कर दिया था. हिना खान को बाल्ड लुक में देख फैंस को झटका लगा था.

बीमारी में साथ खड़े रहे रॉकी जायसवाल

हालांकि, आज के समय में हिना खान पूरी तर ठीक हो चुकी हैं और अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं. वह अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी कर चुकी हैं. रॉकी ने हिना का तब साथ दिया, जब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रही थीं. ऐसे में फैंस के बीच रॉकी भी किसी स्टार के कम नहीं रहे.

Also Read
प्रोड्यूसर आनंद पंडित के बर्थडे बैश पर हिना खान ने मारा पैप्स को ताना, लोग बोले- 'कितनी घमंडी है'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
Tags Entertainment News Hina Khan Tv Gossip Tv News