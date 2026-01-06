'सांस नहीं ले पा रही...', अचानक बिगड़ी कैंसर सर्वाइवर Hina Khan की तबीयत, एक्ट्रेस की हालत जान चिंता में पड़े फैंस

Hina Khan Health Update: हिना खान ने अपने सोशल मीडिया के लेटेस्ट पोस्ट में खराब तबीयत का खुलासा किया है. एक्ट्रेस ने इसकी वजह का खुलासा भी किया है. आइए आपको वो पोस्ट दिखाते हैं.

Hina Khan Health Update: टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने कैंसर का सामना किया है. एक्ट्रेस ने समय समय पर अपने कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में बताया और इससे होने वाली परेशानियों का जिक्र किया. इस वजह से हिना खान की हेल्थ की चिंता फैंस को काफी ज्यादा होती है. वहीं, अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है. उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है और इसकी वजह से भी एक्ट्रेस ने अपने पोस्ट में बताई है. आइए आपको हिना खान की तबीयत के बारे में बताते हैं और इसके कारण का भी खुलासा करते हैं.

हिना खान हुईं बीमार

हिना खान (Hina Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी लगाई है, जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ का खुलासा किया है और बताया है कि कैसे इन दिनों उन्हें सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हिना खान ने बताया कि मुंबई में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता की वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ रही है. उन्हें प्रदूषण की वजह से सास लेने में दिक्कत हो रही है. उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, 'क्या हो रहा है ये. मैं सही से सांस भी नहीं ले पा रही हूं. इसने मेरी बाहर की गतिविधियों को भी कम कर दिया है. लगातार खांसी, सुबह-सुबह भी हालत काफी खराब है.' बता दें कि हिना खान की इंस्टाग्राम स्टोरी में साफ दिख रहा है कि मुंबई का एक्यूआई स्तर 209 था. उन्होंने मुंबई एयर क्वालिटी को चेक करके स्क्रीनशॉट शेयर किया है.

हिना खान ने झेला कैंसर

बता दें कि हिना खान ब्रेस्ट कैंसर का सामना कर चुकी हैं. साल 2024 में उन्होंने कैंसर की बीमारी का खुलासा किया. उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. हालांकि, हिना ने बीमारी के दौरान भी काम जारी रखा. वह लगातार कीमोथेरेपी ले रही थीं. इस दौरान उन्हें अपने शरीर में काफी बदलाव देखने को मिला. कीमोथेरेपी की वजह से हिना खान के बाल झड़ने लगे थे और इसी वजह से एक्ट्रेस ने अपने सारे बाल निकाल दिए थे. इस मौके के वीडियो ने फैंस को इमोशनल कर दिया था. हिना खान को बाल्ड लुक में देख फैंस को झटका लगा था.

बीमारी में साथ खड़े रहे रॉकी जायसवाल

हालांकि, आज के समय में हिना खान पूरी तर ठीक हो चुकी हैं और अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं. वह अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी कर चुकी हैं. रॉकी ने हिना का तब साथ दिया, जब वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी का सामना कर रही थीं. ऐसे में फैंस के बीच रॉकी भी किसी स्टार के कम नहीं रहे.

