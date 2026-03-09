भीड़ के बीच फंसी Hina Khan का क्यों फूटा गुस्सा? पैप्स को सरेआम लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला...

Hina Khan: टीवी एक्ट्रेस हिना खान का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस भीड़ से घिरी सरेआम पैप्स पर गुस्सा उतारती नजर आ रही हैं.

Hina Khan Viral Video: टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) चर्चा में बने रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं. कभी वो अपनी हेल्थ तो कभी अपने टीवी शोज को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस अपने एक वायरल वीडियो को लेकर इंटरनेट पर छाई हुई है. हिना खान (Hina Khan Viral Video) 8 मार्च 2026, रविवार को मुंबई में भामला फाउंडेशन द्वारा आयोजित 'बरकत-ए-रमजान' सेलिब्रेशन में शामिल हुईं. जहां उन्होंने अपने फैंस के साथ सेल्फ खिंचवाई, लेकिन इवेंट से बाहर निकलते ही एक्ट्रेस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि, वो सरेआम पैप्स पर भड़क उठी.

दरअसल, इवेंट से बाहर निकलते ही हिना खान (Hina Khan News) को बाहर मौजूद भीड़ ने बुरी तरह से घेर लिया, लेकिन हालात तो तब बेकाबू हुए जब इस बीच पैप्स भी वहां आ गए और हिना को कैमरों में कैप्चर करने लगे. जिसकी वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई.

पैप्स पर क्यों भड़कीं Hina Khan?

गौरतलब है कि, भीड़ और शोर-शराबे के बीच हिना खान का सब्र उस वक्त जवाब दे गया, जब वे अपने फैंस के साथ सेल्फी ले रही थीं और तभी पैपाराजी शोर मचाने लगे. बस इतनी सी बात पर एक्ट्रेस बरस पड़ीं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हिना उंगली दिखाकर पैप्स को शांत कराते हुए नजर आ रही हैं. क्लिप में साफ-साफ सुना जा सकता है कि, वो पैपाराजी को शांति बनाए रखने के लिए कहती हैं. उन्होंने पैप्स को याद दिलाया कि वो एक पब्लिक प्लेस में हैं. हालांकि, इसके बाद एक्ट्रेस तुरंत शांत हो गईं और फिर से अपने चाहने वालों के साथ सेल्फी लेने लगी.

कैंसर से जूझ रही हैं Hina Khan

मालूम हो कि, हिना खान पिछले कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ रही हैं. जून 2024 में एक्ट्रेस को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर होने का पता चला था, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी थी. हिना एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था और बताया था कि, वो इस बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह और मजबूती से तैयार हैं. साथ ही एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी के इस मुश्किल वक्त में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने और दुआएं भेजने की अपील की थी.

कब हुई थी हिना और रॉकी की शादी?

वहीं अगर बात करें हिना खान की पर्सनल लाइफ की तो एक्ट्रेस ने 4 जून 2025 को लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल संग एक प्राइवेट समारोह में शादी की थी. इन दोनों की मुलाकात हिना के पॉपुलर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर हुई थी और शादी के बंधन में बंधने से पहले वे 13 साल तक रिलेशनशिप में थें.

