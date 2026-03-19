दिव्यांका त्रिपाठी ने 6 महीने तक कैसे छुपाई प्रेग्नेंसी? 10 साल बाद मां बनने पर शेयर किया इमोशनल नोट, दिल जीत रही ये बात

Divyanka Tripathi Pregnancy: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी शादी के 10 साल बाद मां बनने वाली हैं. इस बात की जानकारी देते हुए एक्ट्रेस बेहद इमोशनल नोट लिखा है.

Divyanka Tripathi Pregnancy: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी (Divyanka Tripathi) और एक्टर विवेक दहिया (Vivek Dahiya) के फैंस को सालों से जिस गुड न्यूज का इंतजार था आखिरकार कपल ने वो खुशखबरी अब उन्हें दे दी है. दिव्यांका और विवेक के घर जल्द ही किलकारी गूंजने वाली है. शादी के 10 साल बाद कपल अपने पहले बच्चे (Divyanka Tripathi Pregnancy) का स्वागत करने वाला है. जिसकी जानकारी अब खुद एक्ट्रेस ने दी अपने चाहने वालों के साथ शेयर किया है. उन्होंने एक बेहद ही इमोशनल नोट के साथ अपने इस खास एक्सपीरियंस को अपने फैंस के सामने रखा है.

दिव्यांका त्रिपाठी ने शेयर की बेबी बंप की Photos

19 मार्च 2026 को दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेबी बंप की तस्वीरें (Divyanka Tripathi Baby Bump Photos) शेयर की. इन फोटोज में एक्ट्रेस अपने पति के साथ पोज देती नजर आ रही है. विवेक कभी अपनी पत्नी के बेबी बंप पर हाथ रखते दिखाई दिए, तो कभी उन्हें बाहों में लेकर प्यार करते दिखे. वहीं एक पिक्चर में विवेक को हाथ में बच्चे के छोटे जूते लिए हुए देखा गया. इन खास फोटोज को शेयर करते हुए बेहद खास नोट लिखा है.

दिव्यांका त्रिपाठी का इमोशनल नोट

एक्ट्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा, '10 साल बाद कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है. कुछ सफर जल्दीबाजी वाले नहीं होते, बल्कि वे एक-दूसरे के साथ मिलकर खुद को तैयार करने के लिए होते हैं. वहीं जब आपको लगता है कि, आपकी कहानी पूरी हो चुकी है, तो जिंदगी उसमें सबसे खूबसूरत हिस्सा जोड़ देती है. अभी भी इस एहसास में डूबे हुए हैं. अभी भी बिना किसी वजह से मुस्कुरा रहे हैं. दिल में कृतज्ञता लिए हुए, हम माता-पिता बनने वाले हैं.'

दिव्यांका त्रिपाठी ने 6 महीने तक कैसे छुपाई प्रेग्नेंसी?

वहीं, ऑफिशियल प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के पहले एक्ट्रेस ने विक्की लालवानी संग खास बातचीत में अपनी प्रेग्नेंसी की खबरों पर मुहर लगा दी थी. इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने 6 महीने तक प्रेग्नेंसी को कैसे छुपाए रखा इसका भी खुलासा किया था. दिव्यांका ने कहा कि, 'मुझे कहना पड़ेगा कि हम प्रेग्नेंसी की खबर को 6 महीने तक छुपाने में कामयाब रहे. मैं बहुत कम ही बाहर जाया करती थी. जिसकी वजह से इसे छुपाना काफी आसान हो गया था.'

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दिव्यांका त्रिपाठी को लड़का चाहिए या लड़की?

दिव्यांका ने इंटरव्यू के दौरान डिलीवरी का खुलासा करते हुए बताया कि, 'बेबी ड्यू मिड जून में है. मैं और विवेक बेबी चाहते थे और हमने कोशिश की और ये हो गया. हमें आशीर्वाद मिला. हमारे पेरेंट्स काफी खुश हैं. मैंने सबसे पहले इसके बारे में विवेक को बताया और उसके बाद पेरेंट्स को इस बारे में जानकारी दी. हमें लड़का हो या लड़की हम दोनों में खुश हैं.'

कब हुई थी दिव्यांका और विवेक की शादी?

आपको बता दें कि, दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की मुलाकात 'ये है मोहब्बतें' के सेट पर हुई थी और यहीं दोनों की मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदली. जिसके बाद दोनों ने 8 जुलाई 2016 में शादी की थी और अब वो शादी के 10 साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी के साथ बने रहिए.

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