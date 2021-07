Imlie में होगी Sara Porbanderwala की एंट्री, कहानी में आने वाला है नया ट्विस्ट

Sara Porbanderwala to enter in Sumbul Touqeer Khan's show Imlie: टीवी सीरियल इमली (Imlie) की कहानी आदित्य, इमली और मालिनी के इर्द-गिर्द घूमती है। गन प्वाइंट पर इमली और आदित्य की शादी हो चुकी है और अब सीरियल के तीनों मुख्य किरदारों का रिश्ता आपस में ही उलझा हुआ है। बीते साल नवम्बर के महीने में लॉन्च होने वाला ये सीरियल अब हर किसी का फेवरेट बन चुका है। गश्मीर महाजनी (Gashmeer Mahajani), सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) और मयूरी देशमुख (Mayuri Deshmukh) स्टारर सीरियल ‘इमली’ के अपकमिंग एपिसोड्स (Imlie Upcoming Episode) में आपको एक साथ कई धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। मेकर्स जल्द ही सीरियल ‘इमली’ में एक नई एंट्री करवाने वाले हैं। Also Read - Imlie Spoiler Alert: आदित्य के बेडरूम में बीवी बनकर एंट्री मारेगी इमली, होगा खूब हंगामा

बीते महीने ही इस सीरियल में विश्वा गुलाटी (Vishwa Gulati) और चांदनी भगवानानी की एंट्री हुई थी। दोनों की एंट्री के बाद से सीरियल का ट्रैक जबरदस्त तरीके से बदला था। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से नई एंट्री से दर्शकों को सीरियल के ट्रैक में जबरदस्त बदलाव देखने को मिलने वाला है। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमली में जल्द ही सारा पोरबंदरवाला (Sara Porbanderwala) की एंट्री होने वाली है।

इमली और आदित्य के रिश्ते को एक्सेप्ट करने में त्रिपाठी परिवार समय लगा रहा है लेकिन सारा पोरबंदरवाला की एंट्री के बाद चीजें काफी बदल जाएंगी। सारा पोरबंदरवाला के किरदार को लेकर अभी तक ज्यादा खुलासा नहीं हुआ है लेकिन इतना बताया जा रहा है कि वो इस सीरियल में बहुत ही अहम किरदार निभाने वाली हैं। सारा पोरबंदरवाला जल्द ही इमली की शूटिंग शुरू भी कर देंगी।

इमली को अपना लेंगे आदित्य के घरवाले

कुछ दिन पहले ही ये खबर सामने आई थी कि सीरियल इमली में आदित्य के घरवाले उसकी पहली पत्नी को एक्सेप्ट कर लेंगे। त्रिपाठी हाउस में आदित्य और इमली का गृह-प्रवेश भी होगा। फिलहाल तो कमेंटबॉक्स में बताएं कि आप इमली में सारा पोरबंदरवाला को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? साथ ही ऐसी ही और टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।