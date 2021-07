Imlie Spoiler Alert: भरी महफिल में इमली को बीवी कहेगा आदित्य, खून के आंसू रोएगी मालिनी

Imlie Spoiler Alert 16 July 2021 Episode No 209: सुंबुल तौकीर खान स्टारर टीवी सीरियल इमली (TV Serial Imlie) में इस समय खूब ड्रामा हो रहा है। इमली के हर एक एपिसोड में मेकर्स भर-भरकर ट्विस्ट डाल रहे हैं। शो के करेंट ट्रैक में इमली और आदित्य घरवालों से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। इमली के लेटेस्ट एपिसोड (Imlie Latest Episode) में आदित्य अपनी मनमनी करता दिखा और उसकी मां ने फैसला लिया कि वो मालिनी (Mayuri Deshmukh) का इस्तेमाल करके इमली को अपने घर से निकाल फेंकेगी। जल्द ही त्रिपाठी हाउस में पल्लवी की मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। अपर्णा चाहती है कि इस फंक्शन पर आदित्य और इमली कोई तमाशा ना करें। आदित्य (Gashmeer Mahajani) जिद कर चुका है कि वो इस फंक्शन में इमली के साथ ही आएगा। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में काव्या चलेगी गंदी चाल, Imlie में 2 नई एंट्री से मचेगा बवाल

अपर्णा के साथ-साथ ताई भी इमली से कहेंगी कि वो इस फंक्शन में ना ही आए तो अच्छा होगा। अब आप ये जानने के लिए तो बेताब ही होंगे कि आखिर अगले एपिसोड में क्या-क्या होने वाला है? बता दें कि इमली का अपकमिंग एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) ड्रामे से भरपूर होगा। अपर्णा अपने दोस्तों से मालिनी को ही बहू के रूप में इंट्रोड्यूस करवाएगी। ये सब देखकर रूपाली परेशान हो जाएगी और वो सभी को सच बताने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी।

अपर्णा के लाख कहने पर ही मालिनी इस फंक्शन का हिस्सा बनेगी। कहीं ना कहीं आज भी उसके मन में ये बात जरूर आती है कि वो इस घर की बहू ही बनकर रहे। तभी मालिनी अपर्णा के कहने पर सभी के सामने त्रिपाठी परिवार की बहू बनकर आएगी, लेकिन उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा।

भरी महफिल में ये बात कहेगा आदित्य

आदित्य इमली को लेकर इस फंक्शन में आएगा। आदित्य सभी से कहेगा कि इमली (Sumbul Touqeer Khan) ही उसकी पहली पत्नी है। ये सुनकर घर आए मेहमानों के कान खड़े हो जाएंगे। सभी त्रिपाठी परिवार को ताना मारते हुए एक-एक करके घर से चले जाएंगे। इस दौरान मालिनी का रो-रोकर बुरा हाल होने वाला है।