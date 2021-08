Imlie Spoiler Alert 18 August 2021 Episode No 237: सुंबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल इमली (Imlie) के अपकमिंग एपिसोड में एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। अभी तक मालिनी चोरी छिपे ही इमली को धोखा देने की प्लानिंग कर रही थी। आने वाले समय में इमली को यकीन हो जाएगी कि मालिनी उसे और आदित्य को साथ में देखकर खुश नहीं है। ऐसे में वो इमली अपने हक के लिए सामने आएगी लेकिन मालिनी (Mayuri Deshmukh) भी अब खुलकर अपना हर खेल खेलने वाली है। अपनी मां मीठी (Kiran Khoje) के एक्सीडेंट के बाद से इमली (Sumbul Touqeer Khan) मालिनी के मायके में रह रही थी। इमली के अपकमिंग एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) में दिखाया जाएगा कि मीठी को जैसे ही पता चलेगा कि मालिनी और आदित्य एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa की कहानी में आने वाला है बड़ा बदलाव , Imlie के दर्शकों को भी लगेगा झटका

मीठी इमली से कहेगी कि उसे इस वक्त आदित्य के साथ ही होना चाहिए। इमली मीठी को अकेला छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं होगी। तभी इमली अनु और मालिनी के बीच हो रही बातचीत सुन लेगी। मालिनी अनु से वीडियो कॉल पर कहेगी कि अब वो इमली को आदित्य से हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर देगी। ये सुनकर इमली को बड़ा झटका लगने वाला है। इमली तभी फैसला कर लेगी कि वो त्रिपाठी हाउस में ही रहेगी।

किचन में होगी दोनों की तू-तू मैं-मैं

आज रात इमली के नए एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मालिनी आदित्य के लिए चाय बनाएगी। तभी वहां पर इमली आ जाएगी और वो मालिनी से पूछेगी कि आखिर उसने आदित्य को उसके हाथ की बनाई हुई रोटियां क्यों नहीं खाने दी। मालिनी इस सवाल का जवाब देने में आनाकानी करेगी। इमली मालिनी से कहेगी कि आदित्य के लिए चाय बनाएगी। तभी दोनों में लड़ाई होगी और चाय का पैन नीचे गिर जाएगा।

आदित्य को आएगा इमली पर गुस्सा

आदित्य इमली पर गुस्सा करेगा कि वो बचकाना हरकतें कर रही है। ऐसे में आदित्य इमली की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेगा। दूसरी ओर मालिनी खुद से ही वादा करेगी कि आने वाले दिनों में वो इमली को आदित्य की नजरों में पूरी तरह से गिरा देगी। अपकमिंग एपिसोड में आपको और भी कई ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ऐसी ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।