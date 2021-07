Imlie Spoiler Alert: कुकिंग कॉम्पटीशन में इमली की धज्जियां उड़ाएगी मालिनी की मां, कौन बनेगा विनर?

Imlie Spoiler Alert 20 July 2021 Episode No 212: टीवी सीरियल ‘इमली’ (Imlie) में जबसे आदित्य के घरवालों को उसकी शादी का सच पता चला है, तबसे हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जल्द ही मोहल्ले में बेस्ट बहू का कॉम्पटीशन होने वाला है। इमली इस कॉम्पटीशन में हिस्सा लेगी और वो अपर्णा से वादा करेगी कि वो त्रिपाठी खानदान की नाक नहीं कटने देगी। इमली (Sumbul Touqeer Khan) इस कॉम्पटीशन में हिस्सा लेने के लिए काफी एक्साइटेड दिखेगी और वेन्यू पर पहुंचते ही उसे एक के बाद एक झटका लगेगा। मोहल्ले की सभी औरतें इमली को नौकरानी कहकर चिढाएंगी। साथ ही ये लोग अपर्णा को बेइज्जत करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देंगी। Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में मचेगा नया बवाल, Imlie में मालिनी मांगेगी अपना हक

इमली के अपकमिंग एपिसोड (Imlie Upcoming Episode) में मालिनी की मां अनु (Jyoti Gauba) भी बड़ा धमाका करने वाली है। अनु इस कॉम्पटीशन की स्पेशल गेस्ट होगी और उसे ही विनर का नाम अनाउंस करना है। इमली के साथ-साथ पूरा त्रिपाठी परिवार अनु को देखकर चौंक जाएगा। अनु इस कॉम्पटीशन में हिस्सा लेने वाली सभी कंटेस्टेंट्स को इंडियन फूड बनाने के लिए मना कर देगी। ऐसे में इमली और भी परेशान हो जाएगी। अनु अपना शैतानी दिमाग लगाकर इस कॉम्टीशन से पल्लवी को बाहर कर देगी।

इमली अकेली पड़ जाएगी लेकिन वो विदेशी खाने में देशी तड़का लगाने की सोचेगी। सभी जजेज को आंख पर पट्टी बांधकर पहले राउंड का विनर घोषित करना होगा। इमली इस राउंड में अच्छा प्रदर्शन करेगी लेकिन अनु सभी के सामने उशके इनोवेशन की धज्जियां उड़ाएगी।

आखिर कौन बनेगा विनर?

अनु अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगी कि इमली इस कॉम्पटीशन को ना जीत पाए। इमली अपने इनोवेशन से बाकी सभी लोगों को दिल जीत लेगी। अब देखना होगा कि बाकी जजेस अनु के खिलाफ जाकर इमली को इस इस कॉम्पटीशन का विनर बनाएंगे या नहीं? फिलहाल के लिए आप ऐसे ही टीवी सीरियल गॉसिप्स (TV Serial Gossips) के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ।