Imlie Spoiler Alert: मालिनी की खुशखुशी की खबर सुनकर उड़ेंगे आदित्य के होश, टूटने वाले हैं इमली के सारे सपने Malini will not die in Sumbul Touqeer's Imlie: सुंबुल तौकीर खान स्टारर सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आदित्य इमली से दूर होने लगेगा। अनु की हर एक चाल कामयाब हो जाएगी।