Imlie Spoiler Alert: इमली की 'दूसरी' शादी करवाएंगे आदित्य के घरवाले, महीनों बाद सामने आएगा सच Aditya will accept Imlie as his wife in an upcoming episode of Imlie: टीवी सीरियल 'इमली' के अपकमिंग एपिसोड में आखिरकार आदित्य सभी के सामने इमली को अपनी पत्नी का दर्जा दे ही देगा। आदित्य और इमली का सच जानकर अनु और अपर्णा को बड़ा झटका लगने वाला है।