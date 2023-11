Hina Khan Tweet For Ind Vs Aus World Cup 2023: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल मैच चल रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया, तो भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी। इंडियन टीम ने मैच में अपनी धमाकेदार शुरुआत की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने अपनी शानदार फील्डिंग से मैच अपनी तरफ कर लिया। सोशल मीडिया पर अब लोग दोनों टीम के खेल पर अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच, टीवी की एक्ट्रेस हिना खान ने भी मैच के बीच एक ट्वीट किया है, जो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। हिना खान ने अपने ट्वीट में ऑस्ट्रेलिया की टीम के खेल पर राय रखी है। Also Read - Ind Vs Aus World Cup Final 2023 का मजा लेने अहमदाबाद के लिए निकले Ranveer Singh-Deepika Padukone

दरअसल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया- (Ind Vs Aus) के मैच पर इस वक्त हर किसी की नजर हैं। टीवी एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) भी मैच में दिलचस्पी रखती हैं। हिना एक्स (ट्विटर) पर लगातार मैच की हर टर्निगं प्वाइंट पर अपनी राय रख रही हैं। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हिना खान ने एक हार्ट इमोजी पोस्ट किया था। इतना ही नहीं, हिना खान ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के खेल पर अपनी राय रखी है। एक्ट्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, 'यार ये ऑस्ट्रेलिया के 11 नहीं बल्कि 15 प्लेयर हैं फील्ड पर। कमस से हर जगह से बॉल रोक रहे हैं।' इसके साथ ही हिना खान ने गुस्से वाले इमोजी भी बनाए हैं। इतना ही नहीं, हिना खान ने अपने एक अन्य ट्वीट में टीम इंडिया का हौंसला बढ़ाया है और कहा है कि अब ये मैच इंडिया को बॉलर्स जीताएंगे। इस ट्वीट में हिना खान ने मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का नाम लिखा है।

देखें ट्वीट

Wickets and dot balls ?

Wan Kyah bani.. ?

Koi naaa.. I hv full faith in our bowling line up..

we have sham sham shaaamiii and boom boom bumrah … Also it’s gonna be a Kuldeep show tonight ??? #INDvAUS #WorldCup2023Final pic.twitter.com/yliojU8q6T

— Hina Khan (@eyehinakhan) November 19, 2023