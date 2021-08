Independence Day 2021: आजादी का जश्न मनाते दिखे TV के ये चमकते सितारे, किया तिरंगे को सलाम

Independence Day 2021: Anupamaa Star Rupali Ganguly, Rahul Vaidya,Shraddha Arya to Ankita Lokhande these celebs celebrate the day: आज का दिन भारत के हर नागरिक के लिए खास है। 75 साल पहले आज के दिन भारत ने ब्रिटिश सरकार से आजादी हासिल की थी। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस के रंग में रंगा हुआ है। कोरोना वायरस के प्रकोप भी 15 अगस्त की चमक को कम नहीं कर पाया है। आज के दिन हम स्वतंत्रता के लिए लड़े शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने बिना डरे देश के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। आम लोगों की तरह टीवी सितारे भी स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। सुबह से ही टीवी सितारे सोशल मीडिया के जरिए फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे रहे हैं। हर सितारा अपने तरीके से इस खास दिन को यादगार बना रहा है। कोई सितारा तिरंगे के रंग में रंगा दिख रहा है तो किसी ने शानदार वीडियो के जरिए फैंस को बधाई दी है। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: पारितोष के जाते ही किंजल पर बुरी निगाह डालेगा बॉस, खौलेगा वनराज का खून

सीरियल अनुपमा स्टार रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) बड़े ही अनोखे तरीके से फैंस के साथ स्वतंत्रता दिवस सेलीब्रेट कर रही हैं। कुछ समय पहले ही रुपाली गांगुली ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में रुपाली गांगुली ने अपनी तस्वीरों के जरिए तिरंगा बनाया है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए टीवी की अनुपमा ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है।

वहीं बिग बॉस 14 स्टार राहुल वैद्य ने अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों के जरिए देश की आजादी को सम्मान दिया है। इस तस्वीर में राहुल वैद्य तिरंगे में लिपटे नजर आ रहे हैं। राहुल वैद्य की ये तस्वीरें क्रिकेट स्टेडियम की है। इसके अलावा इंडियन आइडल 12 की जज नेहा कक्कड़ भी अपने घर पर स्वतंत्रता दिवस मना रही हैं।

देखें सितारों की पोस्ट-

नेहा कक्कड़ ने सफेद रंग के लिबास में कुछ तस्वीरें क्लिक करवाईं हैं। इन तस्वीरों में नेहा कक्कड़ हाथ में तिरंगा थामे दिख रही हैं। एक वीडियो शेयर करते हुए नेहा ने लिखा, आज तुझ पर प्यार आया है इंडिया…। इसके अलावा सना खान, श्रद्धा आर्या और अंकिता लोखंडे ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पोस्ट शेयर की है।