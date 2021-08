Arunita Kanjilal के पड़ोसी बनेंगे India Idol 12 विनर Pawandeep Rajan, म्यूजिक स्टूडियो बनाने की है तैयारी!

Pawandeep Rajan bought an apartment in Arunita Kanjilal Building: टीवी के मशहूर रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के दौरान पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) को हमेशा एक साथ जोड़ा गया है। हालांकि दोनों ने कई बार कन्फर्म किया कि उन्हें बीच ऐसा कुछ नहीं और वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। शो में कई बार होस्ट आदित्य नारायण और जजेज ने दोनों की स्टेज पर कई बार लव एंगल को टांग खींची। Also Read - Indian Idol 12 खत्म होते ही बदला Pawandeep Rajan और Arunita Kanjlal का अंदाज, नए लुक पर फैंस हुए लट्टू

भले ही उनके फैंस ने फेक लव एंगल दिखाने के लिए निर्माताओं की आलोचना की हो लेकिन निर्माताओं ने बार-बार दोनों को शो में जोड़ा। इंडियन आइडल 12 का ताज अपने नाम करने के बाद पवनदीप राजन ने मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा है। पवनदीप ने ये भी कन्फर्म किया है कि ये अपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में है जहां अरुणिता कांजीलाल ने भी एक फ्लैट खरीदा है।

अपने अपकमिंग सॉन्ग के टीजर लॉन्च के दौरान पवनदीप राजन ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की। कुछ दिनों पहले इंडिया डॉट कॉम से बात करते हुए मोहम्मद दानिश ने साझा किया कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल मुंबई में एक ही बिल्डिंग में घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। पवनदीप राजन और अरुणिता के अलावा दानिश समेत बाकी कंटेस्टेंट भी उसी बिल्डिंग में घर खरीदने की सोच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी साझा किया कि वे सभी मिलकर एक स्टूडियो सेटअप करेंगे और म्यूजिक भी बनाएंगे।

इस बात को कन्फर्म करते हुए उन्होंने कहा, 'हम लोगों का तो प्लान है साथ में रहने का। सभी लोग बाजू में रहेंगे। एक ही बिल्डिंग में साथ-साथ। हमारी दोस्ती आगे तक चलेगी। कभी नहीं टूटेगी। हम सब लोग बाहर आए हैं। जैसे कोई उत्तराखंड से आया है, कोई राजस्थान से आया है, इसलिए सब साथ में घर लेंगे। ये दोस्ती नहीं परिवार हो गया है अब।