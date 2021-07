Indian Idol 12: शो को लेकर हुए विवादों में फिर फंसे Aditya Narayan, फर्जी फैसले के बढ़ते आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

Indian Idol 12: Aditya Narayan breaks silence on Growing Accusations Of Fudged Judgement: 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) शो पर लिए जा रहे फर्जी फैसले के बढ़ते आरोपों से परेशान नहीं हैं। इससे पहले भी आदित्य नारायण को कई शो का बचाव में अपना पक्ष रखते हुए देखा गया है। इस बार भी आदित्य नारायण ने फर्जी फैसले के बढ़ते आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। Also Read - Sawai Bhatt ने चटाई Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal को धूल, इस खास रिकॉर्ड को देख मेकर्स को होगा गलती का अहसास

स्पॉटबॉयई की खबरे के मुताबिक आदित्य नारायण ने कहा, 'हमारे निर्माता सोनी, फ्रेमेंटल और टीसीटी पूरी टीम के साथ मौजूदा सीजन के प्यार और सफलता से रोमांचित हैं। यह पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रिएलिटी शो है। हम इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। हम शो को लेकर बढ़ रही नकारात्मकता के बारे में नहीं सोचेंगे।'

आदित्य यह भी बताते हैं कि इंडियन आइडल का मौजूदा सीजन खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा, 'हम शो के आखिरी चार हफ्तों में हैं। हम इस सीजन को प्यार और सकारात्मकता के साथ खत्म करना चाहते हैं।' आदित्य ने आश्वासन दिया कि कंटेस्टेंट्स के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए जजों पर कोई दबाव नहीं है।

आदित्य ने आगे कहा, 'हर कोई जो इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स के बारे में पॉजिटिव बोलने का उदाहरण दे रहा है। वह सहकर्मी और दोस्त हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जब तक मैं इंडियन आइडल को होस्ट कर रहा हूं। यहां किसी को भी इसके लिए किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है। अपने विचार साझा करो और बताओ की तुम क्या चाहते हो और बस हमारे शो में आओ और हमें आशीर्वाद दो। मैं सिर्फ अपने लिए बोलता हूं। मैं किसी ओर सीजन की ओर से नहीं बोल सकता क्योंकि टीम/प्रोडक्शन पूरी तरह से अलग था।'

इंडियन आइडल के ग्रैंड फिनाले की प्लानिंग को लेकर आदित्य ने बाते कि वो खुश की सब मुंबई वापस आ गए हैं। हम इस सीजन में देखे और सुने गए टैलेंट को लेकर ग्रैंड फिनाले की प्लानिंग कर रहे हैं। फिनाले के लिए सभी जजेज नजर आएंगे।