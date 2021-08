Indian Idol 12: Pawandeep Rajan के बाद फैंस ने इन 2 कंटेस्टेंट्स को बताया टॉप 3 फाइनलिस्ट, देखें ट्वीट्स

Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal and Shanmukhapriya to be the top 3 finalists: टीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा सिंगिंग रिएलिटी शोज में से एक इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के फिनाले में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट्स जजेज और स्पेशल गेस्ट के सामने परफॉर्मेंस देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। बीते एपिसोड में भी शो में मौजूद टॉप 6 कंटेस्टेंट्स ने एक के बाद धांसू परफॉर्मेंस दी। राज कपूर के स्पेशल एपिसोड में अनुभवी अभिनेता रणधीर कपूर गेस्ट के तौरपर उपस्थित थे। Also Read - Indian Idol 12: Manish Malhotra के शोरूम पहुंचे सभी कंटेस्टेंट्स, शुरु हो चुकी है फिनाले की तैयारी

रणधीर कपूर खुद को सभी कंटेस्टेंट्स की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। हम ग्रैंड फिनाले से सिर्फ दो सप्ताह दूर हैं और फैंस ने अपने टॉप 3 कंटेस्टेंट्स को चुन लिया है। यही नहीं फैंस पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal ) और शन्मुख प्रिया (Shanmukhapriya ) को टॉप 3 फाइनलिस्ट बनने के लिए रैली कर रहे हैं।

इंडियन आइडल 12 के शनिवार के एपिसोड में पवनदीप ने राज कपूर और नरगिस पर फिल्माए गए 'ये रात भीगी भीगी' गाने पर परफॉर्म किया। तभी शनमुखप्रिया ने मंच पर आकर अपनी मनमोहक परफॉर्मेंस से मंच को हिला दिया। अरुणिता ने 'एक राधा एक मीरा' और 'सत्यम शिवम सुंदरम' जैसे गाने गाकर सभी के होश उड़ा दिए। निहाल टौरो, सायली कांबले और मोहम्मद दानिश ने भी अपने सिंगिंग टैलेंट से जज और रणधीर कपूर का दिल जीता।

हालांकि पवनदीप, अरुणिता और शन्मुख प्रिया अपने प्रदर्शन से दर्शकों का दिल चुराने में कामयाब रहे। इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले में फैंस उन्हें टॉप 3 में देखने की इच्छा जाहिर करने लगे हैं। देखे ये ट्वीट्स-

Outstanding singing from #IdolShanmukhaPriya. But, as usual @SonyTV #IndianIdol12 gave #ShanmukhaPriya very little screen time, gave her bakwas song to ensure she doesn't steal the show. What a worst show and what an injustice to a great talent like Shanmukha priya. — VK (@vkedarisetty) July 31, 2021

#IndianIdol12 sets the weekend nights right. Singing par excellence! Amazing selection of songs. The only show that makes me sit in front of TV. Still humming... ?कल खेल में हम हों ना हों, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा...@RajanPawandeep ??@indian_idol12 @SonyLIV pic.twitter.com/u4hbBm6j67 — Sangeet Kothari (@SangeetKothari) July 31, 2021

फिनाले वीक से पहले एक फाइनल एलिमिनेशन होने जा रहा है, जहां शो में टॉप 5 फाइनलिस्ट टॉप स्पॉट के लिए एक दूसरे को टक्कर देंगे। अब देखना यह होगा कि इतना लंबा सफर तय करने के बाद कौन शो को अलविदा कहेगा।