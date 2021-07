Indian Idol 12: फिनाले से पहले Shanmukhapriya और Mohammed Danish का कटा पत्ता?

Indian Idol 12: Shanmukhapriya And Mohammed Danish Out From Finale Race: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले होने में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। सवाई भाट (Sawai Bhatt) और अंजलि गायकवाड़ (Anjali Gaikwad) के बाहर होने के बाद शो में पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjila), शनमुखप्रिया (Shanmukhapriya), निहाल टौरो (Nihal Tauro), मोहम्मद दानिश (Mohd. Danish), आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni) और सायली कांबले (Sayli Kamble) समेत टॉप 7 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। फैंस यह जानने के लिए बेताब है कि इस सीजन की ट्रॉफी किसके नाम होगी? Also Read - Sawai Bhatt का गाना सुन भावुक हुए Indian Idol विनर Salman Ali, वीडियो में रोते हुए कही ये बात

बीते दिन हमने एक पोल के जरिए फैंस से पूछा की उनके मुताबिक शो के टॉप 4 फाइनलिस्ट कौन-कौन होने चाहिए। इसके लिए हम टॉप 7 कंटेस्टेंट्स के साथ एक पोल बनाया और फैंस से अपने पसंदीदा टॉप 4 को वोट करने के लिए कहा। हालांकि 33% लोगों ने पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले और आशीष कुलकर्णी को चुना, वहीं 29% ने पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, दानिश और शनमुखप्रिया को वोट दिया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ज्यादातर लोग पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, सायली कांबले और आशीष कुलकर्णी को टॉप 4 में देखना चाहते हैं। इन वोट्स के मुताबिक दानिश और शनमुखप्रिया खतरें के दायरे में आ गए हैं।

Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले Arunita Kanjilal के बिगड़े बोल, Mohd Danish को बताया 'जानवर'

इन वोट्स के मुताबिक शनमुखप्रिया और मो. दानिश फिनाले की दौड़ से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। शनमुखप्रिया और मो. दानिश की परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर कई बार उन्हें ट्रोल किया जा चुका है। इससे पहले इंडियन आइडल के कई फैंस ने शो के मेकर्स से दानिश और शनमुकाप्रिया को बाहर करने की गुजारिश की थी। बीते हफ्तों में सवाई भाट और अंजलि गायकवाड़ शो से बाहर हो चुके हैं। अब यह देखना बाकी है कि फिनाले से पहले एलिमिनेशन का सामना किस सदस्य को करना पड़ेगा।