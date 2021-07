Indian Idol 12: Mohammad Danish की धांसू परफॉर्मेंस ने लूटा फैंस का दिल, लेकिन जजेज ने नहीं की सराहना, देखें ट्वीट्स

Indian Idol 12: After Watch Mohammad Danish's Performance Fans Express Her Joy: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के फिनाले में बस कुछ ही हफ्ते रह गए हैं। इस समय शो में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, शन्मुखप्रिया, मोहम्मद दानिश (Mohammad Danish), सायली कांबले, निहाल टौरो और आशीष कुलकर्णी बचे हैं। इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बीते एपिसोड में दानिश की परफॉर्मेंस ने जहां दर्शकों का दिल जीता, वहीं फैंस हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) और अनु मलिक (Anu Malik) के कमेंट्स के थोड़े परेशान रहे। ऐसे में फैंस ट्वीट्स के जरिए मेकर्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। Also Read - फिनाले से पहले Mohd Danish पर हो सकता है केस और Dilip Kumar को आखिरी बार छूकर रोए Dharmendra, ये रहा बीते हफ्ते का Viral Content

इंडियन आइडल 12 के शनिवार के लेडीज स्पेशल एपिसोड में दानिश ने रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' के जोशीले गाने 'कर हर मैदान फतेह' पर परफॉर्म किया, जो संजय दत्त की बायोपिक है। उन्होंने पहले की तरह दर्शकों को अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से प्रभावित किया। उन्होंने इसे शो में उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया जबकि सोनू कक्कड़ दानिश की जमकर तारीफ की, दर्शकों की इच्छा थी कि बाकि जज भी उनकी तारीफ करें। उन्होंने जजों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। देखें ये ट्वीट्स-

Nailed it what a phenomenal performance by the super duper @idolDanish , absolutely deserved performance of the day ❤️ — Maya M (@dunwithitall1) July 10, 2021

This was best performance ever from any contestants #idoldanish #indianidol just watch it guys how superb he is but i request to sony how superb danish is nd comment from judges except sonu kakkar very disappointing..@SonyTV @idolDanish — Imran Khan (@imran_786__) July 10, 2021

This was the best and most brilliant performance, no one can be matched to his level…blown away by your talent @idolDanish #indianidol #idoldanish — Amasp (@Amasp5) July 10, 2021

"Mohd Danish ki iss performance ko Dekh Kar too koi b insan apni life mein har maiden Fateh Kar Sakta ha".. Source of energy and motivation for others @idolDanish #mohddanish #idoldanish #Rockstardanish #IndianIdol #indianidol12 #indianidol2021 — Danshians_Annaya Khan (@annayakhan271) July 10, 2021

इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले की दौड़ की शुरुआत हो चुकी है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस शो का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस हफ्ते आशीष कुलकर्णी का शो से पत्ता साफ हो जाएगा। फैंस पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल की परफॉर्मेंस का भी इंतजार कर रहे हैं। इंडियन आइडल 12 से जुडी हर अपडेट के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी।