Indian Idol 12: फिनाले से पहले Pawandeep Rajan संग रोमांस पर Arunita Kanjilal ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैंने कभी उसे...'

Arunita Kanjilal breaks silence on alleged affair with co-contestant Pawandeep Rajan: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) अपने फिनाले की चौखट पर खड़ा है। सभी दर्शक, फैंस और फैमिली अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट्स को वोट कर रही है। इस शो की शुरुआत से लेकर अब तक हम सभी ने इंडियनआइडल 12 में कई कंट्रोवर्सियल चीजें देखी। इन सब में से एक पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) का लव एंगल भी है। अब खुद अरुणिता कंजिला ने पवनदीप राजन संग रोमांस की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है। Also Read - Indian Idol 12 के ग्रैंड फिनाले में चार चांद लगाएंगे Liger स्टार Vijay Deverakonda [Exclusive]

इंडियन आइडल 12 के होस्ट आदित्य नारायण ने खुलासा किया था कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का लव एंगल नकली है। अब बॉलीवुडलाइफ के साथ बातचीत में फाइनलिस्ट अरुणिता ने भी इन अफवाहों का खंडन किया और कहा कि पवनदीप के लिए उनकी ओर से कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं है। अरुणिता ने कहा, 'हम सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत मजबूत बंधन साझा करते हैं। हम इतने महीनों से एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ गा रहे हैं कि हम एक परिवार की तरह हो गए हैं।'

A Photo With One Of The Most Beloved And Entertaining Host Of The Reality Shows As Well As Very Kind Hearted Person Jay Bhanushali Bhaiya And The Upcoming Rockstar Of Music Industry Pawandeep Rajan ??? pic.twitter.com/LORyCeO6SG

— Arunita Kanjilal Official (@ArunitaO) August 6, 2021