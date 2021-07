Indian Idol 12: Shanmukha Priya को बचाने के लिए मेकर्स ने पार कीं सारी हदें, Sawai Bhatt के बाद काटा टैलेंटेड सिंगर Ashish Kulkarni का पत्ता

बीते वीकेंड इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) से इस सीजन के 9वां एलिमिनेशन हुआ। इस एलिमिनेशन में जज अनु मलिक (Anu Malik) ने आशीष कुलकर्णी (Ashish Kulkarni) के सफर खत्म होने की घोषणा की। अनु मलिक ने जैसे ही आशीष का नाम लिया। शनमुख प्रिया (Shanmukha Priya) और सायली कांबले (Sayli Kamble) फूट-फूटकर रोने लगीं। इसके अलावा सायली के पिता और शनमुख की मां भी इमोशनल हो गईं। दोनों सिंगर्स को रोता देखकर हर कोई भावुक हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर एक बार फिर से मेकर्स और शनमुख प्रिया को ट्रोल किया जाने लगा है। Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले ही Pawandeep Rajan ने Arunita Kanjilal के सामने टेके घुटने, Anu Malik ने किया चौंकाने वाला ऐलान

लोग फिर से कह रहे हैं कि मेकर्स ने एक बार फिर गलत एलिमिनेशन किया है। सोशल मीडिया पर लोग शो को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। यूजर्स के कहना है कि आशीष शो से बाहर होने वाले सिंगर नहीं थे। लोगों का कहना है कि आशीष सीजन के टॉप 3 में शामिल सिंगर हैं। मेकर्स ने शनमुख को बचाने के लिए पहले सवाई भाट को बाहर किया और अब आशीष कुलकर्णी की 'बलि' दे दी। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिर कब तक मेकर्स शनमुख को बचाने की कोशिश करते रहेंगे? देखिए लोगों के ट्वीट्स...

It's unfair to ashish...

He should be in top 3...

Please vote to right contestants... #Ashishkulkarni #indianidol12 — Rohit Anand (@RohitAnand1992) July 11, 2021

#IndianIdol Really a worst decision of eliminating #AshishKulkarni. Why are you waiting for Finale? Will not be surprised if you declare #ShanmukhPriya as the Winner of this season — Shailesh Hardikar (@shaunakhardikar) July 11, 2021

Another unfair eviction!! How can they eliminate such a versatile singer like #AshishKulkarni !!! He is a fabulous singer yaar!!#IndianIdol — Nimisha Satghare ? (@NimishaSatghare) July 11, 2021

Such a worst decision eliminating #AshishKulkarni It's all preplanned. Why Shamukh Priya is not eliminated after having low votes? Useless #IndianIdol — Manoj Ubale (@UbaleManoj) July 11, 2021

Besuri #ShanmukhaPriya ko winner banana hai Sony ko.. Favouritism..Ashish much more better than her ...Asha ji asked her to sing PIYA BAWRI..she refused coz she has no melody in her voice..only knows how to shout and make Our Ears bleed..Anjali sang that song so very well.. — Abhishek Baruua (@abhi_inr) July 12, 2021

Indian idol why? This is totally unacceptable and unfair. #IndianIdol #AshishKulkarni deserved to be in top 5. Not sure why people and Indian idol see in #ShanmukhaPriya grow up — Prit Dixit (@PritDixit2) July 12, 2021

#AshishKulkarni is way better than #ShanmukhaPriya but still zombies are voting for her.... For me he supposed to be in top 3... #indianidol12 — Rajesh Subba (@RajeshS96488898) July 12, 2021

आपको बता दें कि इस सीजन के बीते 4 एलिमिनेशन खासे विवादों में रहे हैं। पहले नचिकेत लेले, फिर अंजलि गायकवाड़, सवाई भाट और अब आशीष कुलकर्णी के एलिमिनेशन पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर बात इंडियन आइडल 12 के इस सीजन की करें तो फिलहाल सीजन को टॉप 6 सिंगर्स मिल गए हैं। इनमें पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal), शनमुख प्रिया, मोहम्मद दानिश (Mohd Danish), निहाल तारो और सायली कांबले शामिल हैं। वैसे आप किस सिंगर को शो का विनर बनते देखना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए... Also Read - Indian Idol 12: राजस्थानी रंग में रंगीं Arunita Kanjilal, पोशाक में देख फिसल जाएगा Pawandeep Rajan का दिल