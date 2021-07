Indian Idol 12 फिनाले से पहले शो से बाहर होगा ये सिंगर, Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal की राह होगा आसान!

Indian Idol 12: Before Finale one of the singers out From Finale Race: टीवी सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के फिनाले में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में दर्शकों के बीच इस सीजन के विनर के नाम की घोषणा जानने की बेताबी बढ़ती जा रही है। इस समय शो में पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal), Mohm Danish (मोहम्मद दानिश), शन्मुख प्रिया (Shanmukha Priya), निहाल तारो (Nihal Tauro) और सायली कांबले (Sayli Kamble) सहित टॉप 6 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। अब जो ताजा रिपोर्ट्स सामने आईं हैं उन्होंने सभी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हिसाब से इस हफ्ते शो से निहाल तारो और सायली कांबले में से कोई एक सिंगर बाहर हो सकता है। Also Read - फिनाले से पहले Indian Idol 12 में हुआ बड़ा बदलाव, Arunita Kanjilal नहीं बल्कि इस सिंगर के साथ परफॉर्म करेंगे Pawandeep Rajan

सोशल मीडिया ट्रेंड्स के मुताबिक पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) को सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं। ट्रेंडिंग के मुताबिक बॉटम टू में निहाल तारो (Nihal Tauro) और सायली कांबले (Sayli Kamble) का नाम सामने आया है। अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में इन दोनों सिंगर्स में से कोई एक बाहर हो सकता है।

बॉलीवुडलाइफ से बात करते हुए शो के होस्ट आदित्य नारायण ने बताया था कि वो इस सीजन की ट्रॉफी किसी लड़की के हाथ में देखना चाहते हैं। उन्होंने यह बताया कि लड़कों को लड़कियों से कम नहीं समझते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि कोई फीमेल कंटेस्टेंट इंडियन आइडल 12 की विनर बने। साथ ही आदित्य ने यह भी कहा था कि इस बार टॉप 6 में हमारे पास 3 लड़कियां और 3 लड़के हैं। इन सभी के बीच टॉप स्थान के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मैं पर्सनली चाहता हूं कि फिनाले से पहले लड़कों में से कोई एक एलिमिनेट हो।

इस हफ्ते रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के मंच पर इस वीकेंड रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) स्पेशल गेस्ट बनकर आएंगे। सभी कंटेस्टेंट्स को रणधीर कपूर के सामने उनकी फिल्मों के गानों पर परफॉर्म करना होगा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते शो से कौन सदस्य बाहर होता है। इंडियन आइडल 12 से जुड़े हर अपडेट के लिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी पढ़ते रहिए।