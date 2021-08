Indian Idol 12: Pawandeep Rajan की धांसू परफॉर्मेंस के बावजूद Arunita Kanjilal के प्रति पक्षपाती हुए जजेज, फैंस ने उधेड़ दी बखिया, देखें ट्वीट्स

Fans Slam judges for being biased towards Arunita Kanjilal: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसे में शो में बचे हुए 6 सिंगर्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बीते एपिसोड में 90 के दशक की सुपरहिट सिंगर्स कुमार सानू (Kumar Sanu) और कविता कृष्णमूर्ति (Kavita Krishnamurthy) की जोड़ी स्पेशल गेस्ट के तौर दिखाई दी। Also Read - Indian Idol 12 मेकर्स ने Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal के फैंस को दी गुड न्यूज, #AruDeep समेत इन लोगों को मिला फिनाले का टिकट

बीते एपिसोड में पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) ने 'तू ही रे' गाने पर परफॉर्म किया और दर्शकों की गायकी का अंदाज काफी पसंद भी आया। फैंस ने पवनदीप की जमकर तारीफ की उन्होंने जजेज को 'मौसम बदल दिया' टैग नहीं देने और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) के प्रति पक्षपाती होने के लिए खूब खरी-खरी सुनाई। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अगर आप किसी फीमेल कंटेस्टेंट को विनर बनाना चाहते हो, तो इतना सब ड्रामा क्यों करना? याद रखें आप भगवान की इच्छा को नहीं बदल सकते और पवनदीप राजन की नियति नहीं बदल सकते।' देखें ये ट्वीट्स-

Anu Malik is back on his malicious ways. Saw his reactions in the last 2 episodes after the performances of Pawandeep Rajan. Hard time to get up and applaud when the other 2 judges did it! ‘Shouters’ are always on the top of his mind, seems! #sonytv #IndianIdol #PawandeepRajan — Ravndra Bangar (@bangar_bangar) August 1, 2021

#IdolPawandeep ki ye performance laga degi weekend mein chaar chaand! Dekhna mat bhooliyega #FriendshipSpecial #IndianIdol2020 aaj raat 9:30 baje, sirf Sony par! pic.twitter.com/dtL6K2sFRz — sonytv (@SonyTV) August 1, 2021

रिपोर्ट्स की मानें, तो इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले से पहले मेकर्स जल्द ही किसी कंटेस्टेंट्स को शो से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सोशल मीडिया ट्रेंड्स के अनुसार निहाल तारो (Nihal Tauro) और सायली कांबले (Sayli Kamble) में से कोई एक शो से बाहर हो सकता है। इंडियन आइडल 12 से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहें बॉलीवुडलाइफ हिंदी।