Indian Idol 12: Amit Kumar और Sunidhi Chauhan के दावों पर एक्स-जज Javed Ali ने दिया शॉकिंग रिएक्शन, ये 3 कंटेस्टेंट्स डीजर्व करते हैं शो की ट्रॉफी

Indian Idol 12: Ex-Judge Javed Ali on Amit Kumar and Sunidhi Chauhan Claims: टीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) में चल रहे विवाद अभी भी खत्म होने का नामा नहीं ले रहे हैं। बीते दिनों बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अमित कुमार और सुनिधि चौहान ने 'इंडियन आइडल' को लेकर कई खुलासे किए थे। सिंगर्स द्वारा किए गए दावों पर इंडियन आइडल के एक्स-जज जावेद अली (Javed Ali) इस टॉपिक पर बात करते हुए अपना रिएक्शन दिया है। Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले बड़ा धमाका करेंगे Pawandeep Rajan, फोटो शेयर करते हुए दी जानकारी

ईटाइम्स के साथ बातचीत में शो के एक्स-जज और सिंगर जावेद अली ने कई विषयों पर बात की, जिन्होंने इस शो को चर्चा में रखा है। जावेद अली ने सभी चीजों में ध्यान रखते हुए बड़ी समझदारी के साथ इन सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले उनसे अमित कुमार के उन दावों के बारे में पूछा गया, जिसमें निर्माताओं ने उनसे केवल कंटेस्टेंट्स की तारीफ करने के लिए कहा था। ये एपिसोड उनके पिता और महान सिंगरकिशोर कुमार को समर्पित था।

जावेद अली ने जवाब दिया, 'मैं खुद इन बातों की सुनने के बाद काफी हैरान था क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। मैं जो महसूस करता था उसके आधार पर मैं अपनी राय देता था। मुझसे कहा गया था कि इसे नकली न बनाएं क्योंकि लोगों को पता चल जाता है अगर आप इमानदार नहीं हैं।' Also Read - Top 5 TV News of The Week: फाइनल हुई Indian Idol 12 फिनाले की डेट, Anupamaa से नहीं होगी Sudhanshu Pandey की छुट्टी

इंडियन आइडल 6 की जज रहीं सुनिधि चौहान ने खुलासा किया था कि उन्होंने शो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेकर्स चाहते था कि शो उनकी शर्तों के अनुसार चले। इसका जवाब देते हुए जावेद अली ने कहा, 'फिर वो थोड़ा सोचने वाली बात है। मुझे नहीं पता की हुआ होगा या नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ।' Also Read - Indian Idol 12 में होगा जबरदस्त धमाल, Pawandeep Rajan के डांस पर छूटेगी Arunita Kanjilal की हंसी और ये कंटेस्टेंट होगा शो से बाहर

जावेद अली से पूछा गया कि इस बार इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी कौन घर ले जाएगा। उन्होंने कहा, 'कहना मुश्किल है। पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल और मो. दानिश में से कोई एक शो की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।' रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स फिनाले एपिसोड को स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2021 को प्रसारित करने की योजना बना रहे हैं।