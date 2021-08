Indian Idol 12 Exclusive: फिनाले से पहले कटा Sayli Kamble का पत्ता?, शो को मिले टॉप 5 फाइनलिस्ट

Sayli Kamble will be Eliminated in Semi-Finals: टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के ग्रैंड फिनाले में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। फिनाले से पहले दर्शकों की सांसे अटकी हुईं कि कौन सा सिंगर शो से बाहर हो जाएगा। इस समय शो में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, मोहम्मद दानिश, शनमुखप्रिया, निहाल टौरो और सायली कांबले सहित टॉप 6 सिंगर्स बचे हैं। फिनाले तक पहुंचने से पहले सभी सिंगर्स को सेमी-फाइनल से होकर गुजरना पड़ेगा। बॉलीवुडलाइफ से जुड़े सूत्रों से पता चला है कि ग्रैंड फिनाले से पहले एक शॉकिंग एलिमिनेशन होने वाला है। हम जानते है कि आप उस सिंगर का नाम जानने के लिए बेताब हैं। Also Read - Indian Idol 12 फिनाले में रंग जमाने को तैयार हैं Sawai Bhatt, लेटेस्ट वीडियो में दिखाए गजब के सुर

हमारे सूत्रों के मुताबिक, ग्रैंड फिनाले से पहले सायली कांबले को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सायली कांबले के बाहर होने के बाद पवनदीप, अरुणिता, दानिश, निहाल और शनमुखप्रिया इंडियन आइडल 12 के टॉप 5 फाइनलिस्ट होंगे। सायली का बाहर होने फैंस के काफी बड़ा झटका होगा। इतना लंबा सफर तय करने के बाद ग्रैंड फिनाले के नजदीक पहुंचकर शो के बाहर होना किसी के लिए शॉक से कम नहीं है। बॉलीवुडलाइफ के पोल में भी ज्यादा फैंस ने टीम गर्ल्स (अरुनिता, सायली, शन्मुख प्रिया) को ही वोट दिया है। हम यह देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते कि सेमीफाइनल में क्या होता है और एलिमिनेशन पर फैंस क्या रिएक्शन देते हैं।

इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले स्वतंत्रता दिवस 2021 पर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक पूरे 12 घंटे तक चलेगा। इस सीजन को ग्रैंड बनाने के लिए मेकर्स खूब मेहनत कर रहे हैं। ग्रैंड फिनाले के लिए बॉलीवुड इदुस्ट्री के कई दिग्गज सिंगर्स परफॉर्म करते नजर आएंगे। दर्शक भी यह जानने के बेताब है कि इस सीजन की ट्रॉफी कौन अपने नाम करता है। इंडियन आइडल 12 से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी।