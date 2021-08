Indian Idol 12: Pawandeep Rajan ने नहीं लगाया Arunita Kanjilal की कमर को हाथ, फैंस बोले ‘ओये होये शरमा क्या..’

Fans praising Pawandeep Rajan for not touching Arunita's waist: इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के मेकर्स ने कुछ देर पहले ही इस वीकेंड पर आने वाले एपिसोड से एक प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) करण जौहर (Karan Johar) की फिल्म कुछ-कुछ होता है के सुपरहिट गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस गाने की खास बात अरुदीप की केमिस्ट्री है, जिसे देख फैंस का दिल बाग-बाग हो गया है। अरुदीप की जुगलबंदी हमेशा दर्शकों का दिल जीत लेती है लेकिन इस वीडियो को देख फैंस का खुशी का ठिकाना नहीं रहा है। Also Read - Indian Idol 12: अरुणिता-पवनदीप ने स्टेज पर किया रोमांटिक डांस, खुला रह गया करण जौहर का भी मुंह

वीडियो में नजर आ रही केमिस्ट्री ने तो दर्शकों का दिल जीता ही है, साथ ही साथ पवनदीप के शर्मीले अंदाज ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया है। असल में डांस करते हुए पवनदीप राजन ने अरुणिता की कमर को नहीं छुआ है। सालसा करते हुए अक्सर लड़का, लड़की की कमर पर हाथ रखता है लेकिन पवनदीप ने ऐसा नहीं किया है। दर्शकों को पवनदीप राजन का शरमाना भा गया है और वो ट्विटर पर उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक फैन ने वीडियो देखने के बाद लिखा है, 'वीडियो में एक बात देखने वाली है कि डांस के दौरान पवनदीप ने अरुणिता की कमर को टच भी नहीं किया है। इससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है। मुझे पवनदीप पर गर्व है।' तो वहीं दूसरे फैन ने कमेंट किया है, 'एक चीज नोटिस करने वाली है कि पवनदीप ने अरुणिता की कमर को हाथ से नहीं छुआ है। शायद शरम आ रही होगी या फिर उसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा।'

आपको बता दें कि अरुणिता सेमीफाइनल में करण जौहर के सामने कुछ-कुछ होता है का रोमांटिक सीन रीक्रिएट करने की ख्वाहिश करेंगी, जिसके बाद वो पवनदीप राजन को स्टेज पर डांस करने के लिए भेजेंगे। अब करण जौहर इंडियन आइडल 12 के सेट पर आएं और रोमांस न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है।