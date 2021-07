Indian Idol 12: Arunita Kanjilal की परफॉर्मेंस के कायल हुए फैंस, 'Saathi Re Bhool Na Jana' गाने पर किया था परफॉर्म

Indian Idol 12: Fans Enjoy Arunita Kanjilal Performance on 'Saathi Re Bhool Na Jana': टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) में कंटेस्टेंट्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जैसे-जैसे शो ग्रैंड फिनाले के करीब पहुंच रहा है, वैसे-वैसे शो को देखना और भी दिलचस्प होता जा रहा है। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी पत्नी पूनम सिन्हा ने स्पेशल गेस्ट के रूप में शो की शोभा बढ़ाई और कंटेस्टेंट्स के दमदार प्रदर्शन से काफी प्रभावित हुए। ऐसे में शो की पसंदीदा कंटेस्टेंट्स में से एक अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) ने 'साथी रे भूल न जाना' (Saathi Re Bhool Na Jana) गाने पर अपनी परफॉर्मेंस से जजेज का ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी जीत लिया। Also Read - Indian Idol विनर Sunny Hindustani की गर्लफ्रेंड Ramdey के आगे पानी भरती हैं कई बॉलीवुड एक्ट्रेस, देखें फोटोज

अरुणिता कांजीलाल की सुरीली आवाज सुनने के बाद ट्विटर पर फैंस गायिका की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अरुणिता कांजीलाल की आवाज सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो बार इस गाने को गाती रहें।' दूसरे यूजर ने लिखा, 'तुम बहुत अमेजिंग हो। दोस्तों अरुणिता कांजीलाल को वोट करो। अरुणिता की आवाज मेरे दिल पर राज कर रही है।' आइए देखें ये ट्वीट-

Arunita sang "Saathi re bhool na jana...." so well! She was totally immersed in the song, eyes closed, and the words seemed to flow out effortlessly in tandem with the music! She is really the best! #indianidol2021 #indianidol12 #arunitakanjilal @fremantle_india

— Dr Suhas Naik (@Dr_SuhasNaik) July 4, 2021