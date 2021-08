Indian Idol 12 Finale: Aditya Narayan gets co-host as Jay Bhanushali in Grand Finale: 15 अगस्त को सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले होना है। ऐसे में 'इंडियन आइडल 12' का फिनाले होने में केवल 45 घंटों का समय बचा है। 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले में टॉप 6 कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को टक्कर देंगे। टॉप 6 कंटेस्टेंट्स में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, निहाल तौरा, मोहम्मद दानिश ऐर स्याली कांबले का नाम शामिल है। इसी बीच खबर आ रही है कि 'इंडियन आइडल 12' को एक नया होस्ट मिल गया है। टीवी एट्रट जय भानुशाली (Jay Bhaushali) होस्ट बनकर 'इंडियन आइडल 12' फिनाले में धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं। Also Read - Indian Idol 12 Finale में Arunita Kanjilal बना सकती हैं इतिहास, बस इन बातों से रहना होगा सावधान

अब आपको लग रहा होगा कि जय भानुशाली के आते ही 'इंडियन आइडल 12' के मेकर्स ने आदित्य नारायण की छुट्टी कर दी है। बता दें कि जय भानुशाली और आदित्य नारायण दोनों ही मिलकर 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले को होस्ट करने वाले हैं। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'इंडियन आइडल 12' फिनाले में जय भानुशाली और आदित्य नारायण दोनों मिलकर शो काी कमान संभालने वाले हैं। Also Read - Indian Idol 12 के फिनाले में परफॉर्म करेंगे Bade Achhe Lagte Hain 2 स्टार Disha Parmar-Nakuul Mehta

इंडियन आइडल 12' का फिनाले 12 घंटे तक लोगों का मनोरंजन करेगा। दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक 'इंडियन आइडल 12' का फिनाले प्रसारित किया जाएगा। ऐसे में आदित्य नारायण को अकेले शो होस्ट करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। इस बात को ख्याल में रखते हुए मेकर्स ने ये फैसला लिया है।

गौरतलब है कि इस रविवार को 'इंडियन आइडल 12' के विनर के नाम से पर्दा हटने वाला है। ऐसे में हर किसी की निगाहें अब बस 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले पर टिकी हुई हैं। सब जानना चाहते हैं कि 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी किसके हाथ लगने वाली है। ऐसे में 'इंडियन आइडल 12' के मेकर्स शो को मजेदार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। Also Read - Exclusive: Indian Idol 12 Finale से पहले ही Mohd Danish ने खुद को घोषित किया विनर, बताई वजह

देखें इंडियन आइडल 12 का प्रोमो-

टीवी और बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले में चार चांद लगाएंगी। इस लिस्ट में शेरशाह स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, मीका सिंह, कुमार सानूस अलका यागनिक, सलमान अली, उदित नारायण और बीते सीजन्स के विनर्स का नाम शामिल है।