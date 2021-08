Indian Idol 12 के फिनाले में परफॉर्म करेंगे Bade Achhe Lagte Hain 2 स्टार Disha Parmar-Nakuul Mehta

Indian Idol 12 Finale: Bade Achhe Lagte Hain 2 star Disha Parmar and Nakuul Mehta to perform in the show: सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले होने में महज चंद दिन बचे हैं। इन दिनों शो के 6 फाइनलिस्ट सीजन का विनर बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 15 अगस्त को इस बात का खुलासा हो जाएगा कि 'इंडियन आइडल 12' के विनर का ताज किसके सिर पर सजने वाला है। हर किसी की निगाहें अब बस 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले पर टिकी हुई हैं। ऐसे में 'इंडियन आइडल 12' के मेकर्स शो के आखिरी एपिसोड को खास बनाने में जुटे हुए हैं। 'इंडियन आइडल 12' का फिनाले 12 घंटे तक लोगों का मनोरंजन करने वाला है। इस दौरान टीवी और बॉलीवुड की कई जानी मानी हस्तियां 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले का हिस्सा बनेंगे। Also Read - Exclusive: Indian Idol 12 Finale से पहले ही Mohd Danish ने खुद को घोषित किया विनर, बताई वजह

इन सितारों की लिस्ट में अब एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 (Bade Acche Lagte Hain) स्टार दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) का नाम भी शामिल हो गया है। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले में नकुल मेहता और दिशा परमार धांसू परफॉर्मेंस देने वाले हैं।

अपनी परफॉर्मेंस के बाद नकुल मेहता और दिशा परमार अपने टीवी शो सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को भी जमकर प्रमोट करने वाले हैं। बता दें सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ जल्द ही टीवी पर दूसरे सीजन के साथ दस्तक देने वाला है। टीवी पर नजर आने से पहले नए राम और प्रिया की जोड़ी 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर नजर आएगी। बता दें, हाल ही में एकता कपूर ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का पहला प्रोमो फैंक के साथ साझा किया है।

देखें सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं 2 का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Nakuul Mehta (@nakuulmehta)

इस प्रोमो में नकुल मेहता और दिशा परमार आपस में एक दूसरे की उम्र को लेकर ताना मारते नजर आ रहे हैं। नकुल मेहता और दिशा परमार को सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ के प्रोमो में देखकर फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। फैंस अब जल्द से जल्द सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ को टीवी पर देखना चाहते हैं।