Indian Idol 12 Finale: Mohd Danish के सपोर्ट में उतरे 'बिग बॉस' फेम Khali, कहा 'वो पवनदीप राजन से भी...' The Great Khali Comes To Support Mohd Danish: फेमस रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) के फिनाले में द ग्रेट खली (The Great Khali) ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) को सपोर्ट कर रहे हैं।