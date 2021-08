Indian Idol 12: Pawandeep Rajan बने विनर? आखिर क्या है इस लीक हुई तस्वीर के पीछे की सच्चाई?

Is Pawandeep Rajan Lift The Indian Idol 12 Trophy: सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। आज यानी 15 अगस्त के दिन इंडियन आइडल को अपना 12वां विनर मिल जाएगा। ऐसे में इंडियन आइडल 12 के सेट से पवनदीप राजन की एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में पवनदीप राजन अपने हाथों में इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी और 25 लाख का चेक लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। पवनदीप राजन की इस लेटेस्ट फोटो ने सभी फैंस को हैरान कर दिया है। Also Read - Indian Idol 12 के फाइनलिस्ट को मिलेगा लंदन में कॉन्सर्ट करने का मौका, ट्रॉफी मिलते ही खुलेगी Pawandeep की किस्मत?

पवनदीप राजन की इस फोटो को देखने के बाद कई लोगों को गलतफहमी होनी शुरू हो गई है। आपको बता दें ये फोटो पूरी तरह से फेक है। अगर आप इस फोटो पर गौर करेंगे, तो आपको दिखेगा कि 15 लाख रुपये के चेक पर जो तारीख लिखी हुई है, वो 15 मई की है। हालांकि इस फोटो को देखने के बाद कई लोगों ने इसे फेक बताना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'इस तरह की तस्वीर पोस्ट करने का कोई मलतब नहीं है। हम सभी जानते है कि 15 अगस्त 12 बजे से इसका ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। ऐसे में फोटो देखने के बाद हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है।'

वहीं दूसरी ओर कई फैंस यह भी दावा कर रहे हैं कि इंडियन आइडल 12 का विनर तो पवनदीप राजन ही होंगे। वैसे बस कुछ घंटों का और इंतजार है, उसके बाद इंडियन आइडल 12 का विनर आपके सामने होगा। इंडियन आइडल 12 का फिनाले लगभग 12 घंटे चलने वाला है। इस शो के फिनाले का इंतजार दर्शक बड़ी बेताबी से कर रहे थे। इस समय शो में पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, शन्मुखप्रिया, सायली कांबले, निहाल तारो और मोहम्मद दानिश सहित 6 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं। आज यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर इंडियन आइडल 12 का ताज सजेगा। Also Read - Indian Idol 12 Finale: आजादी के रंग में रंगे Pawandeep- Arunita Kanjilal, सामने आई जश्न की तस्वीरें