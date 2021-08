Indian Idol 12 Grand Finale: Abhijeet Sawant, Aditi Paul and other Ex Contestants Pick Their Favourites as winner: सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले होने में अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में हर कोई उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है जब मेकर्स 'इंडियन आइडल 12' के विनर के नाम की घोषणा करेंगे। हर कोई वो एक नाम जानने के लिए बेताब है जो 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी अपने धर लेकर जाएगा। ऐसे में 'इंडियन आइडल' के एक्स कंटेस्टेंट्स भी विनर को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। 'इंडियन आइडल' के एक्स कंटेस्टेंट्स अपने पसंदीदा फाइनलिस्ट को जीतते देखना चाहते हैं। फिनाले से ठीक पहले इन एक्स कंटेस्टेंट्स ने भविष्यवाणी भी करनी शुरू कर दी है। Also Read - Indian Idol 12 Winner: Pawandeep Rajan और Arunita Kanjilal एक साथ मिलकर उठाएंगे ट्रॉफी? AruDeep ने दिया बड़ा इशारा (Exclusive)

इस लिस्ट में अभिजीत सावंत (Abhijeet Sawant), अदिति पॉल (Aditi Paul) और अमित साना (Amit Sana) का नाम शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अभितीज सावंत ने कहा, 'मेरे हिसाब से पवनदीप राजन ही 'इंडियन आइडल 12' का विनर बनेगा। वो एक कंप्लीट पैकेज है। इस बार का फिनाले बेहद खास होने वाला है।' Also Read - Indian Idol 12 Finale: क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में! Pawandeep Rajan के सामने पानी मांगते हैं Arunita Kanjilal समेत बाकी फाइनलिस्ट

लोग लगातार 12 घंटों तक 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले का मजा ले सकेंगे। लोग इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं विनर के बारे में बात करते हुए अदिति पॉल ने कहा, 'मुझे लगता है कि पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal ) में से एक विनर जरूर बनेगा। बाकी किसी का कोई चांस नहीं है।' Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले Pawandeep Rajan संग रोमांस पर Arunita Kanjilal ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैंने कभी उसे...'

अमित साना के हिसाब से शन्मुख प्रिया (Shanmukhapriya ) शो की ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने वाली हैं। वहीं प्राजक्ता शुक्रे को तो ये बात ही समझ नहीं आ रही है कि कौन 'इंडियन आइडल 12' का विनर बनेगा। प्राजक्ता शुक्रे ने इस बात का खुलासा किया है कि वो 'इंडियन आइडल 12' को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाई हैं।

देखें 'इंडियन आइडल 12' का प्रोमो-

कहना गलत नहीं होगा कि एक्स कंटेस्टेंट्स की इस भविष्यवाणी ने तो फैंस को और भी कंफ्यूज कर दिया है। विनर का नाम जानने के लिए अब तक दर्शकों को कल तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। ऐसे में आप 'इंडियन आइडल 12' का फिनाले देखने के लिए कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।