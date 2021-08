Indian Idol 12 के फाइनलिस्ट को मिलेगा लंदन में कॉन्सर्ट करने का मौका, ट्रॉफी मिलते ही खुलेगी Pawandeep की किस्मत?

Indian Idol 12 Grand Finale: finalists will receive the chance to perform at a concert in Wembley Stadium London: 15 अगस्त यानी आज का दिन सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) को चाहने वालों के लिए बेहद खास है। आज ग्रैंड फिनाले के दौरान इस राज से पर्दा हट जाएगा कि 'इंडियन आइडल 12' का विनर कौन है। 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले की घड़ी करीब आते ही सोशल मीडिया पर गहमा गहमी बढ़ गई है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि कौन 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी जीतने वाला है। वहीं मेकर्स भी 'इंडियन आइडल 12' को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 'इंडियन आइडल 12' के मेकर्स फिनाले को ग्रैंड बनाने के लिए एक के बाद एक धमाका कर रहे हैं। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan बने विनर? आखिर क्या है इस लीक हुई तस्वीर के पीछे की सच्चाई?

इसी बीच खबर आ रही है कि 'इंडियन आइडल 12' के मेकर्स फाइनलिस्ट को एक धमाकेदार तोहफा देने वाले है। इस तोहफे को पाकर 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट को मेकर्स लंदन में जाकर कॉन्सर्ट करने का सुनहरा मौका देने वाले हैं। Also Read - Indian Idol 12 Finale: आजादी के रंग में रंगे Pawandeep- Arunita Kanjilal, सामने आई जश्न की तस्वीरें

टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में कॉन्सर्ट करने का मौका मिलेगा। इस कॉन्सर्ट के दौरान 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट लंदन की जनता को अपनी आवाज सुना सकेंगे। वेम्बली स्टेडियम में परफॉर्म करना 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। Also Read - Indian Idol 12 Finale से पहले ट्रोलिंग और विवादों पर बोले Mohd Danish, कहा, '90% लोग हमारे...' {Exclusive}

देखें 'इंडियन आइडल 12' का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सुनहरा मौका पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और स्याली कांबले में से किसे मिलने वाला है। गौरतलब है कि आज प्रसारित होने वाला फिनाले 12 घंटों तक लोगों का मनोरंजन करने वाला है। इस दौरान साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda), चिरंजीवी, एकता कपूर, द ग्रेट खली, शेरशाह स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, साधना सरगम, मीका सिंह, कुमार सानू, अलका यागनिक, सलमान अली, उदित नारायण और बीते सीजन्स के विनर्स 'इंडियन आइडल 12' में नजर आने वाले हैं।