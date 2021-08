Indian Idol 12 Grand Finale: Liger star Vijay Deverakonda will be a part of Pawandeep Rajan's Show [Exclusive]: 15 अगस्त यानी कल को सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले होना है। कहना गलत नहीं होगा कि 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले में अब 24 घंटों से भी कम समय बचा है। 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले की घड़ी करीब आते ही सोशल मीडिया पर गहमा गहमी बढ़ गई है। हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि कौन 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी जीतने वाला है। शो में नजर आने वाले मेहमानों पर भी दर्शकों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसी बीच 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले को लेकर हमारे हाथ एक बड़ी खबर लगी है। 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले में साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले Pawandeep Rajan संग रोमांस पर Arunita Kanjilal ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैंने कभी उसे...'

बॉलीवुड लाइफ को मिली जानकारी के मुताबिक लाइगर (Liger) स्टार इस समय काम में काफी व्यस्त चल रहे हैं। ऐसे में साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) शो के सेट पर नहीं आ सकेंगे। यही वजह है जो विजय देवरकोंडा वीडियो कॉलिंग के जरिए कंटेस्टेंट्स का मनोबल बढ़ाने वाले हैं। विजय देवरकोंडा साउथ के उन स्टार्स में से एक हैं जिनको हिंदी सिनेमा में भी खूब पसंद किया जाता है।

विजय देवरकोंडा के अलावा और भी कई बॉलीवुड सितारे 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले का हिस्सा बनेंगे। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी भी 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा द ग्रेट खली भी 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले धमाल मचाने वाले हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शेरशाह स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, साधना सरगम, मीका सिंह, कुमार सानू, अलका यागनिक, सलमान अली, उदित नारायण और बीते सीजन्स के विनर्स 'इंडियन आइडल 12' में नजर आने वाले हैं। बता दें पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और स्याली कांबले भी 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट हैं। इनमें से कोई एक फाइनलिस्ट 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी जीतने वाला है।