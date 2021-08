Indian Idol 12 का फिनाले शुरू होते ही ट्रॉफी के आसपास मंडराते दिखे फाइनलिस्ट, Sayli Kamble ने ली बलाईयां

Indian Idol 12 Grand Finale: Pawandeep Rajan, Arunita Kanjilal, Mohd Danish, Nihal Tauro, Sayli Kamble and Shanmukhapriya Pose with Trophy: आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जब सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का फिनाले शुरू होगा। आज दोपहर 12 बजे से 'इंडियन आइडल 12' के फिनाले का आगाज हो चुका है। आज आदित्य नारायण और जय भानुशाली ने 'इंडियन आइडल 12' की होस्टिंग की कमान संभाली है। 'इंडियन आइडल 12' का फिनाले शुरू होते ही सोशल मीडिया पर गहमा गहमी बढ़ गई है। लोग ये बात जानने के लिए बेताब हैं कि 'इंडियन आइडल 12' का विनर कौन बनेगा। कुछ ऐसा ही हाल शो के 6 फाइनलिस्ट का भी है। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan बने विनर? आखिर क्या है इस लीक हुई तस्वीर के पीछे की सच्चाई?

बता दें पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और स्याली कांबले आज फिनाले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। फिनाले शुरू होते ही पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, निहाल तारो, शन्मुख प्रिया, मोहम्मद दानिश और स्याली कांबले की निगाहें ट्रॉफी पर जा टिकी है। शूटिंग के दौरान पवनदीप राजन, अरुणिता कांजीलाल, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और स्याली कांबले बारी बारी से 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी के आगे पीछे मंडराते नजर आए। इस बात का सबूत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर है।

इस तस्वीर में 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट ट्रॉफी को निहारते दिख रहे हैं। तस्वीर में स्याली कांबले (Sayli Kamble) ट्रॉफी की बलाईयां ले रही हैं। वहीं निहाल (Nihal Tauro) बड़ी ही हैरानी के साथ 'इंडियन आइडल 12' की ट्रॉफी को देख रहे हैं। निहाल को देखकर लग रहा है कि जैसे उनको अब भी इश बात का यकीन नहीं हो रहा है कि वो फाइनल में हैं।

देखें 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट की तस्वीर-

तस्वीर में पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan) और मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) ट्रॉफी के साथ पोज दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal) ट्रॉफी पर प्यार बरसा रही हैं। शन्मुख प्रिया (Shanmukhapriya) ने तो ट्रॉफी को अपने गले ही लगा लिया है। फैंस को इन फाइनलिस्ट का ये अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। यही वजह है जो रिजल्ट सामने आने से पहले ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई है।