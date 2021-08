Indian Idol 12 Grand Finale: Sidharth Malhotra called Shershaah of the season to this contestant: 15 अगस्त को सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) का ग्रैंड फिनाले होना है। ग्रैंड फिनाले होते ही 'इंडियन आइडल 12' दर्शकों को अलविदा कह देगा। ऐसे में मेकर्स 'इंडियन आइडल 12' को खास बनाना चाहते हैं ताकि लंबे समय तक लोग इस सीजन को याद रख सके। इंडियन आइडल 12' का फिनाले 12 घंटे तक लोगों का मनोरंजन करेगा। इन 12 घंटों में कई टीवी और बॉलीवुड सितारे 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर चार चांद लगाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शेरशाह स्टार कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा, मीका सिंह, कुमार सानूस अलका यागनिक, सलमान अली, उदित नारायण और बीते सीजन्स के विनर्स 'इंडियन आइडल 12' में नजर आने वाले हैं। Also Read - Indian Idol 12: फिनाले से पहले Arunita Kanjilal ने मोड़ा Pawandeep Rajan से मुंह, कहा ‘कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं...’

यहां अगर बात करें कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की तो ये दोनों सितारे अपनी फिल्म शेरशाह को प्रमोट करने के लिए 'इंडियन आइडल 12' में आएंगे। इस दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा 'इंडियन आइडल 12' के एक कंटेस्टेंट को शेरशाह का तमगा भी देने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट के अनुसार, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शो के फाइनलिस्ट पवनदीप राजन को सीजन का शेहशाह बताने वाले हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा से तारीफ सुनने से पहले पवनदीप राजन तेरी मिट्टी गाने पर परफॉर्म करते नजर आएंगे।

परफॉर्मेंस के बाद पवनदीप से बात करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा खुलासा करेंगे कि वो उनकी मां के भी फेवरेट हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की मां पवनदीप राजन की आवाज को बहुत पसंद करती है। 'इंडियन आइडल 12' के मंच पर सिद्धार्थ मल्होत्रा कहेंगे, 'आप मल्टी टैलेंटेड सिंगर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी मां आपकी बहुत बड़ी फैन है। उन्होंने आपके लिए बेस्ट विशेज भेजी हैं। मेरी मां की तरफ से आपको नमस्ते...।' Also Read - Indian Idol 12 Finale में हुई मेगास्टार Chiranjeevi की एंट्री, दर्शकों की होगी बल्ले-बल्ले

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

आगे सिद्धार्थ मल्होत्रा कहेंगे, 'मैं पहली बार आपकी आवाज सुन रहा हूं। मुझे आपकी आवाज बहुत पसंद आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप इस सीजन के शेरशाह है जो कि इस मंच पर अलग अलग तरह के गाने गा रहे हैं। मैं आपकी जीत की कामना करता हूं। बेस्ट ऑफ लक...।' बता दें पवनदीप राजन के अलावा अरुणिता कांजीलाल, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और स्याली कांबले भी 'इंडियन आइडल 12' के फाइनलिस्ट हैं। Also Read - Indian Idol 12 के फिनाले से ठीक पहले हुई नए होस्ट की एंट्री, Aditya Narayan का हुआ पत्ता साफ?