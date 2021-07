Indian Idol 12 के होस्ट Aditya Narayan को पिता बनने की खबर सुनते ही आया गुस्सा, अफवाह फैलाने वालों की लगाई क्लास

Indian Idol 12 host Aditya Narayan denies the reports of becoming a father: सोशल मीडिया एक ऐसी जगह जहां पर तिल का ताड़ बनने में जरा भी देर नहीं लगती है। कई बार सोशल मीडिया पर सितारों के बयानों को तोड़ मरोड़कर पेश किया जाता है। फैंस की इन हरकतों की वजह से कई बार सितारे मुश्किल में फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें वायरल हो जाती हैं। जिनकी वजह से सितारों की हालत खराब हो जाती है। कुछ ऐसा हाल इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) का भी हो चुका है। Also Read - Indian Idol 12 फिनाले से पहले ही चमकी Arunita Kanjilal की किस्मत, Pawandeep Rajan को पछाड़ते हुए झपटा ये बड़ा मौका

हाल ही में एक इंटरव्यू में आदित्य नारायण ने कहा था कि वो अगले साल तक पिता बनना चाहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो गई है कि आदित्य नारायण की पत्नी श्वेता अग्रवाल प्रेग्नेंट हैं। श्वेता अग्रवाल की प्रेग्नेंसी की खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में आदित्य नारायण ने एक बार फिर से अपने बयान पर सफाई दी है।

पिंकविला से बात करते हुए आदित्य नारायण ने कहा, 'अगर ऐसा कुछ होगा तो हम दोनों इस बात की घोषणा कर देंगे। अभी 2021 के केवल 6 महीने ही बीते हैं। मैं अभी खुद को समय देना चाहता हूं। अभी तो मेरे रोमांस करने का समय है। मैंने कहा था कि मैं पिता बनने के बारे में विचार कर रहा हूं।'

अफवाह फैलाने वालों पर भड़कते हुए आदित्य नारायण ने कहा, 'मैंने ये कभी नहीं बोला था कि मेरी पत्नी मां बनने वाली है। हां मैं शादी कर चुका हूं। मैंने अपने लिए एक नया घर भी खरीदा है। अभी बहुत कुछ नया होना बाकी है। अब मैं अपनी जिंदगी को और भी खुशनुमा बनाना चाहता हूं।'

गौरतलब है कि इन दिनों आदित्य नारायण सोनी टीवी के रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 के होस्ट के तौर पर नजर आ रहे हैं। इन दिनों आदित्य नारायण अपने शो के फिनाले की तैयारी कर रहे हैं। 15 अगस्त को इंडियन आइडल 12 का फिनाले होना है।