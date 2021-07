Indian Idol 12 के होस्ट Aditya Narayan बनने वाले हैं पापा? जल्द सुनाएंगे खुशखबरी

Indian Idol 12 host Aditya Narayan is going to become a father soon? इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) बीते साल ही शादी के बंधन में बंधे हैं। आदित्य नारायण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल संग सात फेरे लिए थे। श्वेता और आदित्य की शादी में महज कुछ दोस्त और परिवार ही शामिल हुए थे। शादी के बाद ये जोड़ा खुशहाल जिंदगी बिता रहा है लेकिन अब आदित्य नारायण के हालिया इंटरव्यू से लोग अलग-अलग तरह के अनुमान लगाने लगे हैं। आदित्य नारायण का नया इंटरव्यू पढ़कर लोगों को लगने लगा है कि वो और श्वेता अग्रवाल जल्द ही गुड न्यूज दे सकते हैं। आदित्य नारायण ने अपने ही अंदाज में गोल-मोल तरीके से जवाब देकर इशारा कर दिया है कि वो जल्द ही पापा बनने वाले हैं। Also Read - Indian Idol 12: नेशनल टीवी पर Anu Malik ने मां कसम खाकर इस कंटेस्टेंट को बताया विनर, खुला का खुला रह गया Arunita Kanjilal का मुंह

दरअसल ईटाइम्स से बात करते हुए आदित्य नारायण ने कहा है, ‘मैं इंडियन टेलीविजन का शुक्रगुजार हूं। अब कुछ बड़ा करने का समय आ चुका है।’ इंडियन आइडल 12 होस्ट ने आगे कहा है, ‘जब मैं छोटा था तभी से मैंने होस्टिंग शुरू कर दी थी। अगले साल तक मैं ये काम छोड़ दूंगा। मैं शायद जल्द ही पिता बनूंगा। टीवी इंडस्ट्री ने मुझे काफी कुछ दिया है-नाम, शोहरत और सफलता..।’

कुछ महीने पहले ही आदित्य नारायण ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन से हर किसी को चौंका दिया था। कोरोना वायरस से जंग जीतने के बाद आदित्य नारायण ने अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दिया था और इसके बाद उनके नए लुक को वायरल होते देर नहीं लगी थी।

इस दिन होगा इंडियन आइडल 12 का फिनाले

सोनी टीवी के सिंगिंग रिएलिटी शो इंडियन आइडल 12 के फिनाले की बात करें, तो ये अगले महीने होने वाला है। खुद आदित्य नारायण ने ही शो पर बताया था कि 15 अगस्त (2021) को इंडियन आइडल 12 का विजेता सभी के सामने होगा। फिनाले को खास बनाने के लिए मेकर्स ने कमर कस ली है और अभी से मेहमानों की लिस्ट तैयार की जा रही है।