Indian Idol 12: फिनाले की रेस से बाहर हुए Pawandeep Rajan? इन 5 कंटेस्टेंट्स संग Karan Johar की फोटो ने बढ़ा दी धड़कनें !!

Is Pawandeep Rajan out from the finale race of Indian Idol 12: इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) का फिनाले अब बेहद करीब है। टीवी के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो में अब वो मुकाम बेहद नजदीक है जब इस शो के सीजन का विजेता चुना जाएगा। फिनाले की रेस में पवनदीप रंजन (Pawandeep Rajan), अरुणिता कांजीलाल, सयाली कांबले, निहाल तारो, मोहम्मद दानिश और शनमुखप्रिया जैसे कंटेस्टेंट्स हैं। इन 6 कंटेस्टेंट्स के बीच में से ही किसी एक को इंडियन आइडल 12 का विजेता चुना जाना है। ऐसे में हर किसी की निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर वो कौन होगा जो आखिर तक मजबूती से टिका रहेगा और इस शो का विनर बनेगा। Also Read - Indian Idol 12: Mohd Danish की आवाज सुनकर Karaj Johar ने बंद की आंखें, बोले ‘आप हर स्टेज के लिए’

इस बीच फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है। इस तस्वीर को इंडियन आइडल 12 के सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया गया है। जिसमें करण जौहर पांच कंटेस्टेंट्स के साथ पोज देते दिख रहे हैं। हैरानी की बात ये है कि इस तस्वीर से पवनदीप रंजन गायब है। जिसके बाद से कयास लगने लगे हैं कि पवनदीप रंजन फिनाले की टॉप 5 की रेस से बाहर हो चुके हैं। करण जौहर की इस तस्वीर से पवनदीप रंजन के फैंस में खलबली मच गई है। जिसके बाद लोग इस तस्वीर को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं।

एक इंटरनेट यूजर ने लिखा, 'सोनी टीवी ने ये तस्वीर बिना पवनदीप के क्यों शेयर की है। हम उसके बिना कोई तस्वीर नहीं देखना चाहते।' जबकि एक और इंटरनेट यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि पवनदीप रंजन को शो से एलिमिनेट कर दिया गया है।' जब एक फैन ने तो यहां तक लिखा है कि अगर पवनदीप रंजन शो का टॉप 5 में नहीं हैं तो ये शो फ्लॉप है। करण जौहर रंजन की ये तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Indian Idol 12: टीवी पर पहली बार रोए Karan Johar, इस कारण निकले आंसू

View this post on Instagram A post shared by indianidol12 (@indianidols12)

बता दें कि इंडियन आइडल 12 का ग्रांड फिनाले 15 अगस्त को होना है। ये 12 घंटे लंबा फिनाले होगा। जिसमें कई सारी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई जाने वाली है। तो क्या आप इस शो के फिनाले के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। Also Read - Indian Idol 12: Pawandeep Rajan की परफॉर्मेंस के दौरान रोईं Arunita Kanjilal, मेकर्स ने दिया एलिमिनेशन का सिग्नल?