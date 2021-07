Indian Idol 12: Kavita Krishnamurti और Kumar Sanu बनेंगे शो के स्पेशल गेस्ट !! कंटेस्टेंट्स को देनी होगी अग्निपरीक्षा

Kavita Krishnamurti and Kumar Sanu will be the special Judges of II 12: बीते हफ्ते टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सिंगिंग रिएलिटी शो 'इंडियन आइडल 12' (Indian Idol 12) में बप्पी लहरी और रीना रॉय स्पेशल गेस्ट के तौर नजर आए थे। रीना रॉय और बप्पी लहरी के सामने सभी कंटेस्टेंट्स ने एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दी। हालांकि फैंस अब यह जानने के लिए बेताब है कि अपकमिंग में एपिसोड में कौन-कौन स्पेशल गेस्ट बनकर एंट्री मारने वाले हैं। ताजा रिपोर्ट्स में सामने आया है कि आने वाले एपिसोड में बॉलीवुड इंडस्ट्री की दिग्गज प्ले बैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति (Kavita Krishnamurti) और कुमार सानू (Kumar Sanu) की जोड़ी कंटेस्टेंट्स की अग्निपरीक्षा लेती दिखाई देगी। Also Read - Indian Idol 12: Bappi Lahiri ने करवाया Sayli Kamble के घर का अद्भुत मेकओवर, देखकर खुला का खुला रह गया सिंगर का मुंह

टेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन आइडल 12 के आने वाली एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को टफ कम्पटीशन मिलने वाला है। जी हां, आपने सही सुना है। इस हफ्ते कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की जोड़ी कंटेस्टेंट्स के लिए सरप्राइज लेकर आने वाली है। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स को इस जोड़ी के गानों पर परफॉर्म करना होगा। दर्शक भी बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स पर कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बेताब हैं।

इस शो को अनु मलिक, हिमेश रेशमिया और सोनू कक्कड़ जज कर रही हैं। शो के होस्ट आदित्य नारायण हैं। इस समय इंडियन आइडल 12 में सायली कांबले (Sayli Kamble), अरुणिता कांजीलाल (Arunita Kanjilal), निहाल तारो (Nihal Tauro), पवनदीप राजन (Pawandeep Rajan), शनमुख प्रिया (Shanmukha Priya) और मोहम्मद दानिश (Mohd Danish) बचे हुए हैं। आने वाले एपिसोड में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि शो से किसका पत्ता कटता है। इंडियन आइडल 12 से जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी।